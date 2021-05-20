Neymar elogia o atacante Kaio Jorge: 'Pode brilhar na Europa'

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, falou sobre Kaio Jorge quando questionado sobre os principais nomes do futebol brasileiro e avaliou quem deveria estar na Europa em entrevista à Red Bull após a conquista do PSG da Copa da França sobre o Mônaco.
- Gabriel Menino... tem também o Kaio Jorge do Santos, ele é muito talentoso. Já assisti a duas partidas da Libertadores onde ele estava jogando, ele pode brilhar na Europa. Também gosto muito do Gerson do Flamengo. O tempo dele no Brasil já passou, ele precisa vir para a Europa! Gabigol também pode fazer um ótimo trabalho na Europa. [Tem] tantos outros jogadores, mas esses quatro nomes são os principais jogadores brasileiros da atualidade e devem jogar na Europa - afirmou Neymar.
O atacante santista de apenas 19 anos tem contrato com o clube até dezembro de 2021, mas a renovação está emperrada. Uma das situações que precisam ser resolvidas entre as partes é a multa rescisória do jogador, que atualmente é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325,4 milhões). A ideia do staff do jogador é que esse valor não aumente. Por isso, a negociação tende a andar nos próximos dias, mas ainda está longe de um acordo.Apesar disso, o jogador se mantém tranquilo e continua rendendo em campo. Kaio Jorge está no Santos desde o Sub-11 e tem muita gratidão pelo clube. Ele entende que não deveria deixar o Santos de graça. Os empresários do jogadores tinham uma péssima relação com a diretoria anterior pelo não pagamento de um empréstimo de R$ 8 milhões. Campeão e chuteira de bronze do Mundial Sub-17 de 2019, o atacante foi artilheiro do Santos na última edição da Copa Libertadores.
Tricampeão da Libertadores pelo Santos, Neymar tem se reaproximado do Santos. Neymar participou ativamente da caminhada do Santos no vice-campeonato da Taça Libertadores. Ele gravou um vídeo antes do jogo de volta contra o Grêmio, publicou mensagem de apoio ao atacante Marinho antes do confronto contra o Boca Juniors e participou da Live com os atletas na comemoração da classificação para a final.