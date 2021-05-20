Neymar elogia o atacante Kaio Jorge: 'Pode brilhar na Europa'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, falou sobre Kaio Jorge quando questionado sobre os principais nomes do futebol brasileiro e avaliou quem deveria estar na Europa em entrevista à Red Bull após a conquista do PSG da Copa da França sobre o Mônaco.

- Gabriel Menino... tem também o Kaio Jorge do Santos, ele é muito talentoso. Já assisti a duas partidas da Libertadores onde ele estava jogando, ele pode brilhar na Europa. Também gosto muito do Gerson do Flamengo. O tempo dele no Brasil já passou, ele precisa vir para a Europa! Gabigol também pode fazer um ótimo trabalho na Europa. [Tem] tantos outros jogadores, mas esses quatro nomes são os principais jogadores brasileiros da atualidade e devem jogar na Europa - afirmou Neymar.

O atacante santista de apenas 19 anos tem contrato com o clube até dezembro de 2021, mas a renovação está emperrada. Uma das situações que precisam ser resolvidas entre as partes é a multa rescisória do jogador, que atualmente é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325,4 milhões). A ideia do staff do jogador é que esse valor não aumente. Por isso, a negociação tende a andar nos próximos dias, mas ainda está longe de um acordo.Apesar disso, o jogador se mantém tranquilo e continua rendendo em campo. Kaio Jorge está no Santos desde o Sub-11 e tem muita gratidão pelo clube. Ele entende que não deveria deixar o Santos de graça. Os empresários do jogadores tinham uma péssima relação com a diretoria anterior pelo não pagamento de um empréstimo de R$ 8 milhões. Campeão e chuteira de bronze do Mundial Sub-17 de 2019, o atacante foi artilheiro do Santos na última edição da Copa Libertadores.