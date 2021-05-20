Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Neymar elogia o atacante Kaio Jorge: 'Pode brilhar na Europa'

Craque do PSG apontou o atacante do Santos como um dos quatro destaques do futebol brasileiro com potencial para o futebol europeu...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 15:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 15:36
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, falou sobre Kaio Jorge quando questionado sobre os principais nomes do futebol brasileiro e avaliou quem deveria estar na Europa em entrevista à Red Bull após a conquista do PSG da Copa da França sobre o Mônaco.
- Gabriel Menino... tem também o Kaio Jorge do Santos, ele é muito talentoso. Já assisti a duas partidas da Libertadores onde ele estava jogando, ele pode brilhar na Europa. Também gosto muito do Gerson do Flamengo. O tempo dele no Brasil já passou, ele precisa vir para a Europa! Gabigol também pode fazer um ótimo trabalho na Europa. [Tem] tantos outros jogadores, mas esses quatro nomes são os principais jogadores brasileiros da atualidade e devem jogar na Europa - afirmou Neymar.
O atacante santista de apenas 19 anos tem contrato com o clube até dezembro de 2021, mas a renovação está emperrada. Uma das situações que precisam ser resolvidas entre as partes é a multa rescisória do jogador, que atualmente é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325,4 milhões). A ideia do staff do jogador é que esse valor não aumente. Por isso, a negociação tende a andar nos próximos dias, mas ainda está longe de um acordo.Apesar disso, o jogador se mantém tranquilo e continua rendendo em campo. Kaio Jorge está no Santos desde o Sub-11 e tem muita gratidão pelo clube. Ele entende que não deveria deixar o Santos de graça. Os empresários do jogadores tinham uma péssima relação com a diretoria anterior pelo não pagamento de um empréstimo de R$ 8 milhões. Campeão e chuteira de bronze do Mundial Sub-17 de 2019, o atacante foi artilheiro do Santos na última edição da Copa Libertadores.
Tricampeão da Libertadores pelo Santos, Neymar tem se reaproximado do Santos. Neymar participou ativamente da caminhada do Santos no vice-campeonato da Taça Libertadores. Ele gravou um vídeo antes do jogo de volta contra o Grêmio, publicou mensagem de apoio ao atacante Marinho antes do confronto contra o Boca Juniors e participou da Live com os atletas na comemoração da classificação para a final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados