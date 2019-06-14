Neymar depõe por mais de quatro horas sobre acusação de estupro

Najila e Neymar Crédito: Reprodução

O depoimento de Neymar durou cerca de quatro horas e meia e terminou no começo da noite desta quinta-feira (13), na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher. O atacante da seleção brasileira e do PSG chegou ao local de muletas, às 15h15, cercado por advogados e seguranças, para ser ouvido pela delegada Juliana Lopes Bussacos.

Na delegacia de Santo Amaro, o jogador precisou responder para Bussacos se teria estuprado e agredido a modelo Najila Trindade , no dia 15, em Paris.

"Neymar nega os crimes e respondeu de forma satisfatória", disse promotora Flávia Merlini na saída do depoimento às 19h50.

A mulher registrou boletim de ocorrência no dia 31 de maio na delegacia em Santo Amaro. Najila afirma que viajou para Paris para fazer sexo consensual com o jogador, porém, Neymar teria praticado a força o ato sem uso preservativo. Ela afirmou à imprensa em seu depoimento, no dia 7, também na DDM, que avisou para Neymar que sem camisinha não teria relações.

O depoimento de Neymar, a princípio, é o último para que a doutora Juliana Lopes Bussacos conclua o inquérito policial. A delegada tem até 30 dias para terminar a investigação - Najila registrou boletim de ocorrência no dia 31 de maio. A tendência é que faça o quanto antes. O caso atrai imprensas e curiosos e alterou a rotina da DDM.

Nesta quinta-feira (13), o prédio foi evacuado. Mulheres que precisavam registrar boletim de ocorrência não tiveram atendimento na DDM. Enquanto Neymar prestava depoimento, um grupo de fãs do jogador se aglomeraram na calçada da delegacia com faixas e frases como "verdade seja dita" e "golpe, não". Também cantavam "Deus está contigo, Neymar", trecho do hino nacional e "Neymar! Neymar".

Segundo o chefe de investigador Júlio Borba, da DDM, 50 policiais fizeram a segurança interna. O número não leva em consideração o efetivo espalhado nos arredores. A movimentação na rua Padre José de Anchieta começou desde cedo. Viaturas da polícia também estacionaram nas ruas vizinhas para reforçar a escolta ao carro que traria o atleta.

Uma advogada de Neymar chegou ao prédio, na zona sul de São Paulo, antes do almoço, com rolos de papel pardos para cobrir todas as janelas do prédio da DDM. O prédio tem três andares, no entanto, Neymar pela condição física, deveria depor no primeiro andar.