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Neymar celebra goleada do PSG sobre o Barcelona: 'Mbappé jogando muito'

Brasileiro esteve de fora da partida de ida contra o Barcelona, mas manteve-se ligado nas redes sociais para comentar momentos da partida...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 20:06

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 20:06

Crédito: DAMIEN MEYER / AFP
Lesionado, Neymar esteve de fora da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona. A goleada por 4 a 1 da equipe francesa, porém, foi tema nas redes sociais do craque brasileiro, que aproveitou o momento para elogiar os seus companheiros de time.
Veja a tabela da Champions League Antes da partida em Barcelona, Neymar lamentava o fato de não poder jogar o confronto contra a sua antiga equipe, dizendo que é um dos jogos em que ele mais queria estar em campo. Durante o jogo, Neymar comemorou o primeiro gol do Paris Saint-Germain e elogiou o 'hat-trick' de Mbappé, chamado de 'meu menino' pelo camisa 10 da equipe francesa. Neymar também elogiou o seu amigo e companheiro de time, Leandro Paredes. O volante argentino fez uma partida sólida no meio de campo da goleada por 4 a 1 aplicada pela sua equipe. Com o final do confronto, Neymar celebrou a terça-feira, exaltando a vitória do Paris Saint-Germain na Champions League, a brincou falando sobre uma eventual saída do participante 'Nego Di', do Big Brother Brasil, programa que o craque brasileiro comenta em suas redes sociais.

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