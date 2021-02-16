Neymar celebra goleada do PSG sobre o Barcelona: 'Mbappé jogando muito'

Lesionado, Neymar esteve de fora da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona. A goleada por 4 a 1 da equipe francesa, porém, foi tema nas redes sociais do craque brasileiro, que aproveitou o momento para elogiar os seus companheiros de time.

Veja a tabela da Champions League Antes da partida em Barcelona, Neymar lamentava o fato de não poder jogar o confronto contra a sua antiga equipe, dizendo que é um dos jogos em que ele mais queria estar em campo. Durante o jogo, Neymar comemorou o primeiro gol do Paris Saint-Germain e elogiou o 'hat-trick' de Mbappé, chamado de 'meu menino' pelo camisa 10 da equipe francesa. Neymar também elogiou o seu amigo e companheiro de time, Leandro Paredes. O volante argentino fez uma partida sólida no meio de campo da goleada por 4 a 1 aplicada pela sua equipe. Com o final do confronto, Neymar celebrou a terça-feira, exaltando a vitória do Paris Saint-Germain na Champions League, a brincou falando sobre uma eventual saída do participante 'Nego Di', do Big Brother Brasil, programa que o craque brasileiro comenta em suas redes sociais.