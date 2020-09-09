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futebol

Ney Franco vê situações parecidas quando dirigiu Goiás e Coritiba na Série B : 'vejo perspectiva de subir'

O treinador do Cruzeiro consegue ver uma reaçáo da equipe celeste na segunda divisão nos próximos jogos...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 19:16

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 19:16
Crédito: Ney Franco ja comandou o treino na raposa visando o jogo de sexte-feira, 11 de setembro, no Mineirão-(Bruno Haddad;Cruzeiro
O novo treinador do Cruzeiro, Ney Franco, já trabalhou com o time nesta quarta-feira, pouco depois da sua apresentação. Com experiência no Campeonato Brasileiro da Série B, com um título conquistado pelo Coritiba em 2010 e um acesso com o Goiás em 2018, Ney Franco sabe bem as dificuldades que as equipes encontram no torneio. Ele quer ajudar o Cruzeiro a trilhar novamente o caminho das vitórias e garantir uma vaga entre os quatro primeiros da tabela de classificação.
-Quero repetir aqui no Cruzeiro o que fiz nas duas oportunidades que tive de disputar essa competição. O Coritiba começou a Série B com a punição de dez partidas sem poder atuar em seu estádio, tendo que jogar fora da cidade, em uma situação muito desgastante. Em 2018, pelo Goiás, pegamos o time na décima nona colocação, também na oitava rodada, conseguimos uma arrancada e garantimos o acesso. Quando somamos isso à minha motivação e à estrutura do Clube, vejo uma perspectiva enorme de conseguirmos o objetivo de que o Cruzeiro esteja em 2021 disputando as principais competições do país novamente- disse.
O novo treinador já tem seu primeiro compromisso pelo Cruzeiro na próxima sexta-feira, 11 de setembro, diante do Vitória, no Mineirão.

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