Ney Franco fala de reforços e pode ficar sem Jean, que deve ser operado

O técnico do Cruzeiro, Ney Franco, ficou satisfeito com a vitória celeste sobre a Ponte Preta, por 3 a 0, na quarta-feira, 30 de setembro, mas ainda enxerga a necessidade de reforços para a equipe. E, mesmo com a Raposa proibida de contratar novos atletas, segue monitorando o mercado e a sua base. Uma posição se mostra mais urgente no clube: a de volante, pois Jean está com um problema no joelho e pode ter de operar. Caso isso aconteça, ele só jogaria novamente em 2021. - A gente está no mercado olhando opções. É uma posição que a gente pode contratar, sim. Dei uma entrevista falando de dois jogadores que estão conosco treinando, são jogadores mais do meio de campo, em que estamos esperando a resolução do nosso caso na Fifa. E o outro atleta que estamos trazendo é mais um atleta para o ataque - disse o treinador à TV Bandeirantes. Ele que comentou sobre as observações de atletas da base.