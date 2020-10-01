Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ney Franco fala de reforços e pode ficar sem Jean, que deve ser operado

O treinador do Cruzeiro quer uma reposição para o meio de campo e ainda mais um atacante que reforçará o elenco na Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 out 2020 às 17:46

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 17:46

Crédito: Jean pode ser operado e voltar a jogar apenas em 2021. Ele está emprestado pelo Palmeiras-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O técnico do Cruzeiro, Ney Franco, ficou satisfeito com a vitória celeste sobre a Ponte Preta, por 3 a 0, na quarta-feira, 30 de setembro, mas ainda enxerga a necessidade de reforços para a equipe. E, mesmo com a Raposa proibida de contratar novos atletas, segue monitorando o mercado e a sua base. Uma posição se mostra mais urgente no clube: a de volante, pois Jean está com um problema no joelho e pode ter de operar. Caso isso aconteça, ele só jogaria novamente em 2021. - A gente está no mercado olhando opções. É uma posição que a gente pode contratar, sim. Dei uma entrevista falando de dois jogadores que estão conosco treinando, são jogadores mais do meio de campo, em que estamos esperando a resolução do nosso caso na Fifa. E o outro atleta que estamos trazendo é mais um atleta para o ataque - disse o treinador à TV Bandeirantes. Ele que comentou sobre as observações de atletas da base.
- Paralelamente a isso(busca por reforços), estamos observando atletas da base e mais atletas que estão conosco para termos mais opção naquela posição de primeiro volante - disse o treinador. O Cruzeiro tem Henrique, Filipe Machado, Ariel Cabral, Jadsom e Adriano para jogar como volante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados