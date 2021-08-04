Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ney Franco e Felipão acionam a Justiça do Trabalho para cobrar atrasados do Cruzeiro
futebol

Ney Franco e Felipão acionam a Justiça do Trabalho para cobrar atrasados do Cruzeiro

Os treinadores querem o valores referentes a salários e verbas rescisórias pelo  período que passaram pela Raposa, em 2020...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 17:44
Crédito: Felipão ficou a no comando do time na Série B 2020 e quer receber os atrasados do período-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Dois ex-treinadores do Cruzeiro, que trabalharam no clube na Série B de 2020, acionaram a Justiça do Trabalho para cobrar o clube mineiro. Ney Franco e Felipão querem receber os atrasados da Raposa pelo período que comandaram o time celeste. Ney Franco ficou no Cruzeiro entre 9 de setembro a 12 de outubro na temporada passada, acionou o clube na Justiça pedindo o pagamento de mais de R$ 600 mil referente ao não pagamento de verbas rescisórias, FGTS não recolhido e multas, que dão no total R$ 636.594,87. Com a sua saída do Cruzeiro, clube e treinador fizeram um acordo de R$323.452,73, que seria pago em 10 parcelas. Mas, segundo a ação, o time mineiro não quitou nenhuma parcela. Débito com Felipão
Já o ex-comandante, hoje no Grêmio, Luiz Felipe Scolari também entrou na Justiça do Trabalho para cobrar salários no seu tempo no Cruzeiro, de outubro de 2020 até janeiro deste ano. O treinador deixou o Cruzeiro ao fim da Série B por não ter previsão de receber o pagamento acordado com ele. Como não foi demitido, o clube azul não teve de arcar com uma multa de de R$ 10 milhões com Scolari. O valor da ação não foi revelado e nem quando haverá uma audiência entre as partes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados