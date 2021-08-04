Ney Franco e Felipão acionam a Justiça do Trabalho para cobrar atrasados do Cruzeiro

Dois ex-treinadores do Cruzeiro, que trabalharam no clube na Série B de 2020, acionaram a Justiça do Trabalho para cobrar o clube mineiro. Ney Franco e Felipão querem receber os atrasados da Raposa pelo período que comandaram o time celeste. Ney Franco ficou no Cruzeiro entre 9 de setembro a 12 de outubro na temporada passada, acionou o clube na Justiça pedindo o pagamento de mais de R$ 600 mil referente ao não pagamento de verbas rescisórias, FGTS não recolhido e multas, que dão no total R$ 636.594,87. Com a sua saída do Cruzeiro, clube e treinador fizeram um acordo de R$323.452,73, que seria pago em 10 parcelas. Mas, segundo a ação, o time mineiro não quitou nenhuma parcela. Débito com Felipão