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futebol

Newton Drummond é o novo Head Esportivo do Coritiba

Coxa passa por diversas transformações fora das quatro linhas e agora tem um novo dirigente...

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 17:20
Crédito: Divulgação/Coritiba
O Coritiba anunciou na manhã desta segunda-feira (21) a contratação do executivo de futebol Newton Drummond para o cargo de head esportivo. Na função, atuará junto a todas as áreas esportivas do clube, se reportando ao diretor executivo e ao Conselho Administrativo do Coxa.
Drummond tem um currículo de muita experiência. Iniciou sua trajetória como responsável pela base do Internacional nos anos 90 e no próprio time gaúcho, atuou como diretor executivo por mais de nove anos nos anos 2000.
Teve passagem pelo Vitória, retornou ao Internacional. Atuou também no Vasco da Gama e, mais recentemente, na Chapecoense.
Sócio fundador da Associação Brasileira de Executivos de Futebol (ABEX), o gestor soma em sua carreira atuação acadêmica na área de gestão profissional de futebol.
Como executivo de futebol, conquistou diversos títulos na base do Internacional, entre eles uma Copa SP. No profissional, venceu sete Campeonatos Gaúchos, duas Copas Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa e Mundial de Clubes da FIFA.

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