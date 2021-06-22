Newton Drummond é o novo Head Esportivo do Coritiba

Crédito: Divulgação/Coritiba

O Coritiba anunciou na manhã desta segunda-feira (21) a contratação do executivo de futebol Newton Drummond para o cargo de head esportivo. Na função, atuará junto a todas as áreas esportivas do clube, se reportando ao diretor executivo e ao Conselho Administrativo do Coxa.

Drummond tem um currículo de muita experiência. Iniciou sua trajetória como responsável pela base do Internacional nos anos 90 e no próprio time gaúcho, atuou como diretor executivo por mais de nove anos nos anos 2000.

Teve passagem pelo Vitória, retornou ao Internacional. Atuou também no Vasco da Gama e, mais recentemente, na Chapecoense.

Sócio fundador da Associação Brasileira de Executivos de Futebol (ABEX), o gestor soma em sua carreira atuação acadêmica na área de gestão profissional de futebol.