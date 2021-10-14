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futebol

Newcastle estuda contratação de meio-campista da Juventus

Rabiot está na mira do Newcastle e Velha Senhora pode buscar Donny van de Beek, sem espaço no Manchester United, para repor a saída do francês...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 11:48

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 11:48

Crédito: Rabiot está na mira do Newcastle, novo bilonário da Premier League (FRANCK FIFE / AFP
O Newcastle está interessado na contratação de Adrien Rabiot, meia da Juventus, na janela de transferências de janeiro, segundo o "Calciomercato". O novo bilionário da Premier League busca reforçar o elenco com nomes de peso e escalar a classificação do Campeonato Inglês.O atleta de 26 anos não consegue se firmar na Velha Senhora, que está disposta a negociá-lo dependendo do valor da oferta. O jogador tem contrato com o clube italiano até 2023, mas não parece fazer parte dos planos da Juventus a longo prazo.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, a saída do francês pode fazer com que o clube bianconeri busque uma reposição no mercado. O nome de Donny van de Beek, meia do Manchester United, mas que está sem espaço sob comando de Ole Solskjaer, é visto como a principal opção neste momento.
O holandês de 24 anos foi contratado pelos Diabos Vermelhos na última temporada, mas participou de 36 partidas, sendo que na maioria iniciou no banco de reservas. Na Juventus, o atleta poderia reencontrar De Ligt, ex-companheiro de Ajax.

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