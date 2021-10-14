Newcastle estuda contratação de meio-campista da Juventus

Crédito: Rabiot está na mira do Newcastle, novo bilonário da Premier League (FRANCK FIFE / AFP

O Newcastle está interessado na contratação de Adrien Rabiot, meia da Juventus, na janela de transferências de janeiro, segundo o "Calciomercato". O novo bilionário da Premier League busca reforçar o elenco com nomes de peso e escalar a classificação do Campeonato Inglês.O atleta de 26 anos não consegue se firmar na Velha Senhora, que está disposta a negociá-lo dependendo do valor da oferta. O jogador tem contrato com o clube italiano até 2023, mas não parece fazer parte dos planos da Juventus a longo prazo.

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No entanto, a saída do francês pode fazer com que o clube bianconeri busque uma reposição no mercado. O nome de Donny van de Beek, meia do Manchester United, mas que está sem espaço sob comando de Ole Solskjaer, é visto como a principal opção neste momento.