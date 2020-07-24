Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Newcastle e Monaco disputam a contratação por empréstimo de Luka Jovic, do Real Madrid
futebol

Newcastle e Monaco disputam a contratação por empréstimo de Luka Jovic, do Real Madrid

Segundo o 'The Shields Gazzette, apesar de uma temporada ruim com a camisa merengue, atacante é bastante cobiçado no mercado europeu na próxima janela de transferência...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2020 às 12:21

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 12:21

Crédito: AFP
Apesar de uma temporada ruim com a camisa do Real Madrid, o atacante Luka Jovic tem sido bastante cobiçado no mercado europeu. De acordo com o 'The Shields Gazzette', Newcastle e Monaco disputam a contratação do sérvio por empréstimo na próxima janela de transferência. Ele perdeu ainda mais espaço no clube merengue após fracas atuações e o grande momento que vive Benzema.
Atualmente, o clube britânico ainda aguarda a oficialização de sua compra por um fundo público da Arábia Saudita. Caso a negociação seja concretizada, o nome do jogador, de 22 anos, é um dos mais fortes para reforçar a equipe em sua reconstrução.Além do Newcastle, o clube do principado também tem interesse no atleta. Ele é um dos pedidos de Niko Kovac, novo treinador da equipe, que comandou Jovic no Eintracht Frankfurt, equipe em que o sérvio teve grande destaque antes de ser contratado pelo time espanhol.
Vale lembrar que o atacante chegou ao Real Madrid em junho de 2019, após marcar 17 gols no Campeonato Alemão, no valor de 70 milhões de euros (R$ 306 milhões à época). No entanto, com a pandemia, os clubes pretendem fazer caixa para superar uma crise que virou o mundo do avesso. Com a camisa merengue, ele disputou 26 partidas e marcou apenas dois gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados