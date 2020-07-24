Newcastle e Monaco disputam a contratação por empréstimo de Luka Jovic, do Real Madrid

Crédito: AFP

Apesar de uma temporada ruim com a camisa do Real Madrid, o atacante Luka Jovic tem sido bastante cobiçado no mercado europeu. De acordo com o 'The Shields Gazzette', Newcastle e Monaco disputam a contratação do sérvio por empréstimo na próxima janela de transferência. Ele perdeu ainda mais espaço no clube merengue após fracas atuações e o grande momento que vive Benzema.

Atualmente, o clube britânico ainda aguarda a oficialização de sua compra por um fundo público da Arábia Saudita. Caso a negociação seja concretizada, o nome do jogador, de 22 anos, é um dos mais fortes para reforçar a equipe em sua reconstrução.Além do Newcastle, o clube do principado também tem interesse no atleta. Ele é um dos pedidos de Niko Kovac, novo treinador da equipe, que comandou Jovic no Eintracht Frankfurt, equipe em que o sérvio teve grande destaque antes de ser contratado pelo time espanhol.