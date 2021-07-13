New Balance entra na briga, mas Santos está perto de renovar com a Umbro

Crédito: Umbro fornece material esportivo para o Santos desde 2018 (Divulgação/Umbro

O Santos deve acertar até o final de agosto a renovação de contrato com a Umbro para o fornecimento de material esportivo para as próximas temporada. A atual fornecedora enviou a melhor proposta ao clube nas últimas semanas, mas uma nova rodada de negociações deve ocorrer nos próximos dias.Como desejado pelo presidente Andres Rueda, o Santos entrou em contato com todas as principais empresas do setor para ouvir propostas. Nike, fornecedora do Corinthians, e Puma, do Palmeiras, não enviaram propostas. A Adidas, que fornece para o São Paulo, enviou uma proposta, mas o valor foi abaixo do esperado.

Quem entrou forte na disputa foi a New Balance. A empresa tem interesse no Santos desde 2020, mas planejava estruturar melhor a operação no Brasil antes de fazer uma proposta. A pandemia do coronavírus atrasou os planos da empresa, mas ela fez uma proposta considerada interessante pelo Santos e ainda está na disputa.A Umbro fornece material esportivo para o Santos desde 2018, além de ter sido parceira do clube em conquistas importantes, como o Brasileiro de 2002.