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futebol

New Balance entra na briga, mas Santos está perto de renovar com a Umbro

Atual patrocinadora enviou a melhor proposta para o clube. New Balance segue na briga...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2021 às 13:26

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 13:26

Crédito: Umbro fornece material esportivo para o Santos desde 2018 (Divulgação/Umbro
O Santos deve acertar até o final de agosto a renovação de contrato com a Umbro para o fornecimento de material esportivo para as próximas temporada. A atual fornecedora enviou a melhor proposta ao clube nas últimas semanas, mas uma nova rodada de negociações deve ocorrer nos próximos dias.Como desejado pelo presidente Andres Rueda, o Santos entrou em contato com todas as principais empresas do setor para ouvir propostas. Nike, fornecedora do Corinthians, e Puma, do Palmeiras, não enviaram propostas. A Adidas, que fornece para o São Paulo, enviou uma proposta, mas o valor foi abaixo do esperado.
Quem entrou forte na disputa foi a New Balance. A empresa tem interesse no Santos desde 2020, mas planejava estruturar melhor a operação no Brasil antes de fazer uma proposta. A pandemia do coronavírus atrasou os planos da empresa, mas ela fez uma proposta considerada interessante pelo Santos e ainda está na disputa.A Umbro fornece material esportivo para o Santos desde 2018, além de ter sido parceira do clube em conquistas importantes, como o Brasileiro de 2002.
O presidente Andres Rueda também deixou claro nas negociações a necessidade de uma linha de camisas a preços populares. Esse também foi um ponto importante nas conversas do clube com as empresas.

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