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Neuer diz que conquistar o Mundial de Clubes é 'motivação extra' para o Bayern de Munique

Eleito o melhor goleiro do mundo pela Fifa, alemão quer o sexto título em menos de um ano no clube bávaro. Em busca do tetra mundial, time volta ao torneio depois de seis anos...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 17:04

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 17:04

Crédito: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP
Capitão do Bayern de Munique, o goleiro Manuel Neuer pode ser o responsável por erguer a taça do Mundial de Clubes caso o clube alemão conquiste o tetracampeonato. E para o goleiro, eleito o melhor do mundo na posição pela Fifa, conquistar o torneio é uma "motivação extra" para a equipe bávara.
+ Veja a tabela do Mundial de ClubesEm entrevista ao site da Fifa, o goleiro do Bayern disse que está confiante para brigar pelo sexto título do clube em menos de um ano, já que os alemães conquistaram tudo na última temporada.
- Estou muito ansioso por isso, porque sentimos o gosto pela primeira vez e vencemos (em 2013). Isso foi um pouco antes do Natal e foi uma ótima maneira de terminar o ano. Agora temos a chance de jogar dois jogos no Qatar. Estamos determinados a conquistar nosso sexto título - disse, antes de completar:
- Obviamente, essa é uma motivação extra. Estamos ansiosos pelo Mundial de Clubes. Temos um objetivo claro em mente e queremos alcançá-lo de forma positiva.
+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montado
Questionado sobre a conquista de 2013, sobre o Raja Casablanca, que eliminou o Atlético-MG na semifinal, Neuer disse que guarda boas lembranças da conquista.

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