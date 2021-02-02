Neuer diz que conquistar o Mundial de Clubes é 'motivação extra' para o Bayern de Munique

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Capitão do Bayern de Munique, o goleiro Manuel Neuer pode ser o responsável por erguer a taça do Mundial de Clubes caso o clube alemão conquiste o tetracampeonato. E para o goleiro, eleito o melhor do mundo na posição pela Fifa, conquistar o torneio é uma "motivação extra" para a equipe bávara.

+ Veja a tabela do Mundial de ClubesEm entrevista ao site da Fifa, o goleiro do Bayern disse que está confiante para brigar pelo sexto título do clube em menos de um ano, já que os alemães conquistaram tudo na última temporada.

- Estou muito ansioso por isso, porque sentimos o gosto pela primeira vez e vencemos (em 2013). Isso foi um pouco antes do Natal e foi uma ótima maneira de terminar o ano. Agora temos a chance de jogar dois jogos no Qatar. Estamos determinados a conquistar nosso sexto título - disse, antes de completar:

- Obviamente, essa é uma motivação extra. Estamos ansiosos pelo Mundial de Clubes. Temos um objetivo claro em mente e queremos alcançá-lo de forma positiva.

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