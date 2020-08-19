Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Neto Borges projeta crescimento no Vasco: 'Vou evoluir com o Ramon'

Lateral-esquerdo estreou pelo Cruz-Maltino no último domingo, no duelo contra o São Paulo, e jogou no meio-campo. Seja em qual for a posição, ele espera ser útil no time...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2020 às 22:32

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 22:32

Crédito: Reprodução/VascoTV
O "Ramonismo" contagiou a torcida e, ao que parece, os jogadores também. Até o recém-chegado Neto Borges mostra que já está entrosado e entende que vai evoluir sob as ordens do treinador do Vasco.- Sem dúvidas, o professor Ramon tem paciência de falar com os atletas. Falar o que está errado. O atleta olha com carinho. Com certeza vou evoluir com o Ramon, que é uma pessoa excepcional, um treinador fora de série. Espero que todos vocês apoiem muito ele. Merece muito - espera Neto.
Lateral-esquerdo contratado por empréstimo junto ao Genk (BEL), Neto estreou na última rodada. Entrou no segundo tempo da partida contra o São Paulo, mas não atuou na posição de origem. À frente do titular Henrique, ele ajudou na vitória por 2 a 1. E se coloca à disposição.
- Além da lateral-esquerda, já joguei também no meio-campo na carreira. Se ele quiser, estou às ordens - garante, em entrevista à Vasco TV.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados