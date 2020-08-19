Neto Borges projeta crescimento no Vasco: 'Vou evoluir com o Ramon'

O "Ramonismo" contagiou a torcida e, ao que parece, os jogadores também. Até o recém-chegado Neto Borges mostra que já está entrosado e entende que vai evoluir sob as ordens do treinador do Vasco.- Sem dúvidas, o professor Ramon tem paciência de falar com os atletas. Falar o que está errado. O atleta olha com carinho. Com certeza vou evoluir com o Ramon, que é uma pessoa excepcional, um treinador fora de série. Espero que todos vocês apoiem muito ele. Merece muito - espera Neto.