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futebol

Néstor Pitana apita o jogo de ida entre São Paulo e Palmeiras pela Libertadores

Árbitro esteve na final da Copa do Mundo de 2018 e não traz boas recordações ao Verdão...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 11:00
Crédito: AFP
A Conmebol escalou o árbitro argentino Néstor Pitana para comandar a equipe de arbitragem do jogo de ida entre São Paulo e Palmeiras, no dia 10 de agosto, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Libertadores.
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Pitana é um árbitro experiente, considerado um dos melhores da América do Sul. Ele apitou a final da Copa do Mundo de 2018 e pertence ao quadro da Fifa desde 2010.
Veja a tabela completa da LibertadoresO árbitro não traz boas recordações aos palmeirenses. Ele esteve presente nas eliminações do Verdão para o Barcelona de Guayaquil, no Allianz Parque, pelas oitavas de final em 2017, e para o Grêmio, no Pacaembu, pelas quartas de final da edição de 2019 da Libertadores. Além disso, Pitana apitou também o empate sem gols do Palmeiras diante do Guaraní-PAR, pela fase de grupos do torneio continental em 2020.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O chileno Julio Bascuñán ficará no comando do VAR. Ele também esteve presente como árbitro de vídeo no jogo de ida da semifinal da Libertadores de 2020, quando o Palmeiras venceu o River Plate por 3 a 0 fora de casa e encaminhou a classificação para a final.

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