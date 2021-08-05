Néstor Pitana apita o jogo de ida entre São Paulo e Palmeiras pela Libertadores

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A Conmebol escalou o árbitro argentino Néstor Pitana para comandar a equipe de arbitragem do jogo de ida entre São Paulo e Palmeiras, no dia 10 de agosto, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Libertadores.

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Pitana é um árbitro experiente, considerado um dos melhores da América do Sul. Ele apitou a final da Copa do Mundo de 2018 e pertence ao quadro da Fifa desde 2010.

Veja a tabela completa da LibertadoresO árbitro não traz boas recordações aos palmeirenses. Ele esteve presente nas eliminações do Verdão para o Barcelona de Guayaquil, no Allianz Parque, pelas oitavas de final em 2017, e para o Grêmio, no Pacaembu, pelas quartas de final da edição de 2019 da Libertadores. Além disso, Pitana apitou também o empate sem gols do Palmeiras diante do Guaraní-PAR, pela fase de grupos do torneio continental em 2020.

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