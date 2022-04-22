Nervos do time, dupla de destaque e repertório ofensivo: o que observar no Vasco contra a Chapecoense

O Vasco encara a Chapecoense nesta sexta-feira com dois jogadores como destaques, mas problemas a resolver. Veremos se os destaques Nene e Raniel serão suficientes para fazer a equipe vencer a primeira partida nesta Série B do Campeonato Brasileiro.Nervos: diante da crise técnica e da pressão, veremos como os jogadores vão reagir em campo. Se mais tensos, se mais enérgicos ou sem diferença visível.

Raniel & Nene: a dupla é a responsável pelos gols e assistências da equipe. Nos dois gols nesta Série B do Campeonato Brasileiro e na temporada em si. É deles que cabe esperar as jogadas perigosas.

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Reforços: dois dos jogadores mais recentemente contratados estarão à disposição de Zé Ricardo. São elas o zagueiro Danilo Boza e o centroavante Zé Santos.

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Repertório: o mau desempenho recente tem a ver pela falta de criatividade da equipe. O desafio do Vasco é encontrar caminhos em campo, o que tem sido difícil.

Marcação: o time levou um gol em cada um dos dois jogos desta Série B. Conseguirá não ser vazado desta vez?