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Nervos do time, dupla de destaque e repertório ofensivo: o que observar no Vasco contra a Chapecoense

Nene e Raniel são os principais jogadores do time, mas não têm sido suficientes para o Cruz-Maltino conquistar a primeira vitória na Série B. Dois reforços recentes podem jogar...
LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2022 às 09:30

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 09:30

O Vasco encara a Chapecoense nesta sexta-feira com dois jogadores como destaques, mas problemas a resolver. Veremos se os destaques Nene e Raniel serão suficientes para fazer a equipe vencer a primeira partida nesta Série B do Campeonato Brasileiro.Nervos: diante da crise técnica e da pressão, veremos como os jogadores vão reagir em campo. Se mais tensos, se mais enérgicos ou sem diferença visível.
Raniel & Nene: a dupla é a responsável pelos gols e assistências da equipe. Nos dois gols nesta Série B do Campeonato Brasileiro e na temporada em si. É deles que cabe esperar as jogadas perigosas.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Reforços: dois dos jogadores mais recentemente contratados estarão à disposição de Zé Ricardo. São elas o zagueiro Danilo Boza e o centroavante Zé Santos.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Repertório: o mau desempenho recente tem a ver pela falta de criatividade da equipe. O desafio do Vasco é encontrar caminhos em campo, o que tem sido difícil.
Marcação: o time levou um gol em cada um dos dois jogos desta Série B. Conseguirá não ser vazado desta vez?
Crédito: NeneéumdosdestaquesdoVasconestatemporada(Foto:DanielRamalho/VascodaGama

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