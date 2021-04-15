Neo Química Arena lança promoção para visitante fechar turma exclusiva em tour Casa do Povo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians não vê a hora de voltar à Neo Química Arena. E, quando o tour Casa do Povo reabrir as portas, será possível juntar o seu próprio “bando de loucos” em um mesmo passeio. No “Pacote Família”, agora o visitante pode fechar um horário exclusivo para até 20 pessoas.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Suspensa desde o dia 6 de março, após as fases emergencial e vermelha, determinadas pelo Governo do Estado de São Paulo no plano de combate à covid-19, a visita guiada ao estádio do Corinthians já comercializa o pacote promocional a partir desta quinta-feira, por meio dos canais oficiais (veja abaixo). A ideia é justamente pensando na segurança do visitante, que vai poder escolher uma turma fechada com apenas conhecidos (ou contatos escolhidos) para desfrutar dos bastidores da casa alvinegra em Itaquera.

Os pacotes custam R$ 400, para horários em dias de semana, e R$ 550, para reservas no fim de semana. O torcedor do Timão tem a opção de adquirir o pacote até 31 de maio, para, depois, reservar o horário em uma data até 31 de dezembro de 2021, sendo possível realizar a troca de data com até 30 dias de antecedência. Individualmente, os ingressos custam R$ 45, em dias de semana, e R$ 65 nos fins de semana. Sócios adimplentes do programa Fiel Torcedor tem 20% de desconto.

– Além de todos os protocolos de segurança que adotamos desde a reabertura, em outubro do ano passado, estamos pensando em novas alternativas que possam contemplar o visitante que toma todos os devidos cuidados, mesmo saindo de casa. É por isso que criamos esse tour, para que familiares ou amigos possam fazer juntos. É uma forma, além de ser mais segura, de marcar reencontros e proporcionar experiências únicas neste momento que estamos vivendo – disse o gerente do Tour Casa do Povo, Gabriel Dolce.Em 2020, o Casa do Povo chegou a fechar de 15 de março a 21 de outubro, por conta do coronavírus covid-19, posteriormente retomando as atividades com 40% de sua capacidade. Protocolos necessários e todas as medidas de segurança foram adotadas, como uso de máscara obrigatório, distanciamento de 1,5m entre os visitantes, presença de totens de álcool em gel nos locais de acesso e proibição de encostar em objetos na hora de tirar as fotos.

Informações – Pacote Família