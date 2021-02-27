Neo Química Arena bate o recorde diário de imunizados neste sábado

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

Neste sábado, a Neo Química Arena abriu as portas para mais um dia de vacinação contra a Covid-19. Após atualizar a categoria e começarem as imunizações para idosos com mais de 80 anos, o estádio alvinegro recebeu 1.503 pessoas, um recorde absoluto de doses aplicadas no mesmo dia.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Por conta da alta demanda, neste domingo a campanha também ocorre, das 8h às 17h, excepcionalmente. Com os números deste sábado, ao todo 3.344 pessoas já foram vacinadas na Casa do Povo desde o início da vacinação.

Normalmente o drive-thru da vacina acontece sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mas abrirá também neste domingo, no mesmo horário, excepcionalmente. Idosos com mais de 80 anos e profissionais de saúde com mais de 60 podem receber as doses da vacina.