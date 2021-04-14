Nene vê Fluminense pronto para a Libertadores e admite desconforto com plano de vacina da Conmebol

O Fluminense está no Grupo D, ao lado de River, Independiente Santa Fé e quem avançar de Junior Barranquilla e Bolívar. Mesmo veterano, Nene admitiu a ansiedade pelo início da competição. Antes disso, o Tricolor terá o clássico com o Botafogo pela frente, neste sábado, e em caso de vitória a equipe já garante a classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Carioca.

- Já estamos ansiosos desde a volta das férias. É uma coisa normal. É até bom. Claro que não pode deixar influenciar dentro de campo. O maior controle é no dia a dia. Fazer tudo o que o Roger está pedindo. Cada um estar focado de fazer o que tem de melhor no campo, nas suas características em prol do time para estar 100% no dia do jogo. É melhor pegá-los (River) no começo, quando não estão com tantos jogos na bagagem, tanto entrosamento, porque tiveram algumas mudanças também, não estão com aquela volúpia das finais do ano passado... É bom para vermos onde podemos chegar - avaliou.

O meia também falou sobre a polêmica decisão da Conmebol, que recebeu uma doação de 50 mil doses de vacina contra a Covid-19 e irá utilizá-las para imunizar os jogadores. Nene admitiu desconforto com a possibilidade de ser imunizado antes de outros grupos prioritários.