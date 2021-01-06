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Nenê tem uma gastroenterite e está fora do clássico; André é relacionado

Meia estava presente na lista de relacionados para o duelo desta noite contra o Flamengo, mas apresentou uma indisposição. O volante André estará à disposição do técnico Marcão...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 17:03

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 17:03

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O meio-campista Nenê apresentou o quadro de uma gastroenterite e desfalcará o Fluminense no clássico desta noite diante do Flamengo, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o lugar do experiente jogador, o volante André foi relacionado para a partida. Apesar da indisposição, Nenê seria reserva por opção da comissão técnica.
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Vale destacar que o volante André entrou em campo pelo time sub-20 do Fluminense no clássico contra o Flamengo, válido pelas quartas de finais do Campeonato Brasileiro da categoria, no estádio das Laranjeiras. A vaga nas semifinais ficou com o rubro-negro após vitória na decisão por pênaltis.
Sem vencer há 3 partidas, o Tricolor tenta encostar no G6 após a chegada do técnico Marcão, que testou positivo para Covid-19 e não estará à beira do campo. Para substituir o treinador, o auxiliar técnico Ailton comandará o Fluminense no jogo desta noite.
Desde a saída do técnico Odair Hellmann para o Al Wasl, dos Emirados Árabes, o Tricolor das Laranjeiras não conquista uma vitória. Dessa forma, o time tem 40 pontos e está na sétima colocação. Até o momento, a equipe empatou com o Vasco por 1 a 1 e perdeu para Atlético Goianiense e São Paulo por 2 a 1, sob o comando de Marcão.

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