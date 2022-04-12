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Nene se desculpa após gerar polêmica no Vasco: 'Em nenhum momento para prejudicar'

Capitão do Cruz-Maltino afirmou ter feito questão de vir a público se retratar pelo ato de rebeldia explícita ao ser substituído no jogo contra o CRB, na última sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 16:06

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 16:06

Pegou mal demais a atitude rebelde do meia-atacante Nene no último jogo do Vasco. O camisa 10 reclamou acintosamente e jogou longe a braçadeira de capitão quando foi substituído pelo técnico Zé Ricardo na última sexta-feira, contra o CRB. Por tudo isso, que não foi novidade na carreira do jogador mais velho do elenco, ele veio a público nesta terça-feira.- Em relação à minha atitude no último jogo. Fiquei bastante angustiado no final de semana, pude conversar bastante com o Zé ontem. É uma coisa que me afetou muito. Todos que me conhecem aqui sabem que não fiz nada, em nenhum momento, para prejudicar ele, nem meus companheiros. Mas como afetou, fiquei realmente ansioso para conversar e resolvermos. Pedi desculpas pela minha reação lá após a substituição. Conversei com o grupo também, com todo mundo e estava conversando com o Zé, ele disse que poderíamos resolver internamente, mas eu faço questão de pedir desculpas a ele publicamente, e aos meus companheiros também. Eu, como capitão, tenho que ser um exemplo - afirmou, antes de completar:
- Realmente essa atitude foi uma coisa de estar ansioso pelo primeiro jogo, as coisas não estavam acontecendo, a torcida com o estádio lotado e eu querendo ajudar a dar a vitória para eles, que fizeram uma grande festa durante o jogo, e acabei tendo essa atitude equivocada. Isso não justifica em nada. Não justifica a minha atitude, mas todos sabem que foi mais em relação a isso. Em nenhum momento para prejudicar ninguém. Estou aqui de coração aberto, pedindo desculpas a todo mundo. E bola para frente. Acho que é isso. Tentar, a cada dia melhorar. Não é porque eu tenho 40 anos que eu vou deixar de errar, aprender e continuar dando o meu melhorar, minha vida pelo mais importante, que não é o Nene. É o Vasco da Gama. Todos podem ter certeza que eu vou continuar dando a vida para ajudar esse time a conquistar o nosso objetivo esse ano - garantiu Nene.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A situação repercutiu mal também entre torcedores, que discordaram da atitude do meia, e também na diretoria. O presidente do clube, Jorge Salgado, esteve no CT Moacyr Barbosa na última segunda-feira e tratou, dentre outras coisas, deste tema.
Crédito: NeneéocapitãodoVasco,mascometeuatoqueelemesmoconsideraequivocado(Foto:DanielRamalho/Vasco

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