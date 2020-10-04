Nenê lamenta 'recuo' do Tricolor na etapa final do empate com o Botafogo

O meia Nenê lamentou a maneira como o Fluminense deixou escapar a vitória no "Clássico Vovô". Na saída do gramado após o empate em 1 a 1 com o Botafogo, na manhã deste domingo, no Nilton Santos o camisa 77 destacou.

- Claro que a gente preferia sair com a vitória. Eu me sinto frustrado, estávamos muito bem, mas no segundo tempo baixamos muito nossa linha e em uma jogada de bola parada, tomamos o gol (de empate) - declarou, ao Premiere.

Em seguida, o jogador de 39 anos desabafou sobre a partida.

- Quando fazemos o gol, não temos de achar que o jogo está ganho. Precisamos continuar, fazer dois, três. Acredito que recuamos no segundo tempo. O resultado da etapa inicial não pode nos influenciar. Temos de nos impor mais para buscar os três pontos - disse.