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futebol

Nenê lamenta 'recuo' do Tricolor na etapa final do empate com o Botafogo

Na saída do gramado, camisa 77 queixa-se da maneira como a equipe cedeu o 1 a 1 no clássico deste domingo: 'Temos de nos impor mais'...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 13:24

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 13:24

O meia Nenê lamentou a maneira como o Fluminense deixou escapar a vitória no "Clássico Vovô". Na saída do gramado após o empate em 1 a 1 com o Botafogo, na manhã deste domingo, no Nilton Santos o camisa 77 destacou.
- Claro que a gente preferia sair com a vitória. Eu me sinto frustrado, estávamos muito bem, mas no segundo tempo baixamos muito nossa linha e em uma jogada de bola parada, tomamos o gol (de empate) - declarou, ao Premiere.
Em seguida, o jogador de 39 anos desabafou sobre a partida.
- Quando fazemos o gol, não temos de achar que o jogo está ganho. Precisamos continuar, fazer dois, três. Acredito que recuamos no segundo tempo. O resultado da etapa inicial não pode nos influenciar. Temos de nos impor mais para buscar os três pontos - disse.
O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, às 20h30, contra o Goiás, na Serrinha.

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