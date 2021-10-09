Nenê, Gabriel Pec, torcida e mais: o que observar no Vasco contra o Sampaio Corrêa

Crédito: Gabriel Pec é dos jogadores mais regulares do Vasco nesta temporada (Rafael Ribeiro/Vasco

A tentativa do Vasco de ampliar a reação rumo ao G4 encontra parada em São Luís (MA) neste sábado. O time encara o Sampaio Corrêa esta noite e vive boa fase, especialmente com Riquelme, Nene e Gabriel Pec. Além destes nomes, vale prestar atenção no desempenho defensivo do time e no apoio que deverá ocorrer na arquibancada do Castelão. Confira abaixo.- Laterais: Riquelme vem de duas boas atuações, então deverá ser titular na esquerda. Mas não está confirmado, assim como quem começará do outro lado: se Léo Matos ou Zeca - este costuma ser titular na vaga de Riquelme.

- Atenção na defesa: depois de dois jogos sem sofrer gols, a retaguarda cruz-maltina foi vazada contra o Confiança, no último jogo. A concentração durante todo o jogo precisa voltar a ser uma marca do time de Fernando Diniz.

- Nene, decisivo: gols, assistências, participações terciárias noutros tentos e invencibilidade. Com o meia-atacante, o Vasco tem conseguido se impor de maneira positiva, de modo geral. Provavelmente, resultado positivo neste sábado vai passar por ele.

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- Gabriel Pec: quem também vive grande momento é o jogador com mais jogos pelo Cruz-Maltino na temporada. Importante com gols e assistências, ele vive boa fase com o atual treinador e deverá iniciar a partida deste sábado.