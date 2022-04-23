Nenê fala sobre os protestos de torcedores do Vasco: 'Não é a maneira correta, mas entendemos'

Após o empate bem 0 a 0 entre Chapecoense e Vasco pela 3ª rodada da Série B, o meia Nenê falou não só sobre a partida, mas também sobre os protestos no embarque para Chapecó, na última sexta. Com relação às manifestações de torcedores, o camisa 10 comentou.- Acho que não é a maneira correta, mas o que eles falaram foi certo também. Foi em um momento de calor, falaram que era isso mesmo e depois disseram que iam apoiar. Acho que têm que protestar, mas que não seja com intimidação, mas entendemos. Eu entendo sinceramente a frustração porque também estamos frustrados.
Sobre a partida, Nenê destacou a drenagem do gramado, que foi prejudicada pela forte chuva em Chapecó:
+Veja a tabela da Série B
- Infelizmente, as condições do gramado não eram boas. não conseguimos fazer nosso jogo. Tivemos chances de gol e não fizemos no 1° tempo. Está faltando isso e temos que trabalhar mais e buscar a vitória em casa, na próxima partida - completou o camisa 10.