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Nene entrega camisa autografada pelo elenco, e Josh Wander projeta o Vasco 'em nível internacional'

Dono da 777 Partners já havia estado no CT Moacyr Barbosa pela manhã, mas retornou à tarde para conhecer pessoalmente os jogadores. Ele recebeu uma camisa assinada...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 18:36

Publicado em 17 de Março de 2022 às 18:36

O itinerário dos executivos da 777 Partners no primeiro dia no Rio foi extenso. Após conhecerem o CT Moacyr Barbosa pela manhã, Josh Wander e companhia foram até o CT do Vasco em Duque de Caxias, mas retornaram ao local da primeira parada. Nas instalações do Cruz-Maltino na Zona Oeste da capital, o dono da empresa que está comprando a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube de São Januário recebeu uma camisa autografada por todo o elenco.Era desejo do provável futuro dono do futebol vascaíno conhecer os jogadores. Ele recebeu a camisa branca das mãos de Nene e projetou sucesso no horizonte vascaíno.
- Estamos aqui como parceira do Vasco. Estamos em processo final de negociação com o Vasco e, nas próximas semanas, vamos estar mais próximos de vocês. Nosso plano é aportar todo o nosso conhecimento e recursos para recolocar o Vasco como protagonista do futebol brasileiro e alçá-lo a um forte competidor em nível internacional - projetou Josh Wander.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
A comitiva americana foi recebida também pela comissão técnica e por dirigentes do Vasco. Em Caxias, o prefeito Washington Reis (que é grande beneméritos do clube) e outros membros do executivo da cidade da Baixada Fluminense também estiveram presentes.
Crédito: JoshWander,donoda777Partners,posouparafotocomNene:presenteefuturodoVasco(RafaelRibeiro/Vasco

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