Nenê entra no top 5 dos artilheiros do Fluminense na Copa do Brasil

O Fluminense entrou em campo nesta quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, podendo perder por até um gol de diferença pra avançar de fase na Copa do Brasil. E foi o que aconteceu. O tento de Nenê, aos 16 minutos do 2º tempo, de falta, deu ainda um pouco mais de tranquilidade ao Tricolor que, apesar de sofrer a virada - foi derrotado por 2 a 1 -, conseguiu a classificação.
Esse foi o terceiro gol do camisa 77 na temporada, o primeiro na Copa do Brasil, competição em que foi artilheiro em 2020, com seis bolas na rede. Com isso, Nenê chega a sete gols em apenas oito partidas pelo Flu na disputa nacional, o que já faz dele o 5º maior artilheiro do clube na história da Copa, empatado com Cícero.
Fred, que marcou no jogo de ida, vencido pelos cariocas por 2 a 0, é o líder do ranking com 18 gols, dois a mais do que Magno Alves, o 2º colocado. Tuta, com 12, e Agnaldo, com 9, aparecem na sequência. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO FLUMINENSE NA COPA DO BRASIL
1º - Fred - 18 gols2º - Magno Alves - 16 gols3º - Tuta - 12 gols4º - Agnaldo - 9 gols5º - Nenê - 7 golsCícero - 7 gols7º - Roger Flores - 6 golsMarcos Jr - 6 gols9º - Thiago Neves - 5 golsWagner - 5 golsLuciano - 5 gols