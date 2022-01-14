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Nenê elogia contratações do Vasco para a temporada: 'Posições que estávamos precisando'

Aos 40 anos, o meia é o jogador mais velho do Cruz-Maltino, e acredita que a torcida vai voltar a apoiar o time à medida em que os resultados forem obtidos e a dedicação for vista...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 16:22

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 16:22

Mais de 20 jogadores já saíram e um time inteiro já chegou. A reformulação do Vasco segue em andamento, mas um dos jogadores que ficou do ano passado para este foi Nene, que continua como o mais velho do elenco. E por essa mesma experiência ele diz entender que o planejamento está no rumo certo.- O começo das contratações estou gostando bastante. Jogadores em posições que estávamos precisando e ainda acredito que vai ter mais ainda. Tenho certeza que ele está fazendo um grande planejamento para ter um time competitivo e conquistarmos nossos objetivos esse ano - disse Nene ao site oficial do Vasco.
"Ele" a quem o meia-atacante se refere é o técnico Zé Ricardo. Os dois, inclusive, estiveram juntos na passagem anterior. Classificaram o time para a Copa Libertadores e disputaram a competição. O reencontro, agora, é para devolver o Vasco à Série A e reconquistar a torcida.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
- Com certeza. A gente reconquista tendo resultados. Não só a torcida, mas todos nós ficamos muito chateados de não ter conquistado o objetivo. Foram momentos curtos, intensos. Foram dias em que eu estava muito feliz com o carinho de todos. Até hoje recebo e procuro retribuir nos jogos e treinamentos. Reconquistar dando o máximo em campo, conquistando os resultados, voltando ao lugar que o Vasco tem que estar, que é na Série A. A torcida vendo a gente dando o nosso melhor, dar o sangue por essa camisa e honrar essa camisa eles vão vir com a gente e com certeza vão nos ajudar muito - completou.
TreinoNene está recuperado da Covid-19 e cumpre protocolo para retorno. O ponta John Sánchez esteve afastado também pelo vírus pandêmico, mas se reapresentou nesta sexta-feira​ para iniciar o protocolo. A medida está sendo adotada antes de qualquer infectado participar dos trabalhos coletivos.
Crédito: NeneestánasegundapassagempeloVasco(RafaelRibeiro/Vasco

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