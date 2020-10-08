futebol

Nenê elogia concentração em vitória do Fluminense pelo Brasileirão

Tricolor bateu o Goiás fora de casa em jogo de seis gols e duas viradas do time de Odair Hellmann na Serrinha; meia marcou o terceiro do Flu...
LanceNet

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 22:54

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O primeiro tempo ruim poderia ter desenhado mais um resultado ruim para o Fluminense neste Campeonato Brasileiro. No entanto, em partida de seis gols, o Tricolor conseguiu duas viradas para bater o Goiás por 4 a 2 no Estádio da Serrinha, nesta quarta-feira. O meia Nenê, autor do terceiro gol tricolor, ressaltou a concentração da equipe para conquistar a segunda vitória fora de casa.
- Sabíamos que seria uma partida difícil. No último jogo nós ficamos frustrados porque poderíamos ter vencido. Aqui era para recuperar o resultado. Não abaixamos a cabeça ao levarmos o gol, conseguimos a virada e continuamos com a mesma concentração para conquistar os três pontos - disse o jogador ao Premiere após a partida.
O resultado colocou o Fluminense no G6 do Brasileirão. Na próxima rodada, o time treinado por Odair Hellmann receberá o Bahia no Maracanã, no domingo, ás 16h.

