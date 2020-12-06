Nenê e Marinho ameaçam a artilharia de Thiago Galhardo

Crédito: Nenê e Marinho chegaram aos 20 gols na temporada (Fotos: Lucas Merçon/Fluminense e Ivan Storti/Santos

A artilharia de Thiago Galhardo na elite do futebol brasileiro em 2020 está ameaçada. Sem marcar há seis jogos, o meia-atacante do Internacional tem assistido seus concorrentes se aproximarem cada vez mais. Neste sábado foi a vez de Marinho, do Santos, e Nenê, do Fluminense, encostarem no topo.

O atacante do Peixe, que já havia marcado no último fim de semana, na vitória por 4 a 2 sobre o Sport, voltou a estufar as redes no Brasileirão, dessa vez contra o Palmeiras, no empate em 2 a 2. Já o meia do Tricolor Carioca contribuiu para a vitória de virada do seu time sobre o Athletico Paranaense, por 3 a 1, no Maracanã. Os dois atingiram a marca de 20 gols na temporada, assumindo assim a vice-artilharia do futebol brasileiro no ano entre os jogadores da Série A, empatando com Pedro, do Flamengo, e Cano, do Vasco.

Outro que vem subindo no ranking é Vina, do Ceará. No duelo com o Bahia - triunfo do Vozão por 2 a 0 -, também neste sábado, o meia marcou pela 18ª vez em 2020, estabelecendo um novo recorde pessoal e empatando com Gabigol, do Flamengo, Diego Souza, do Grêmio, e Brenner, do São Paulo, na disputa. Confira o top 10:

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