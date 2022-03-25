Nene, do Vasco, será homenageado na Calçada da Fama do Maracanã ao lado do ex-jogador Pedrinho

Referência técnica no elenco do Vasco, Nene é o protagonista do elenco e já tem cinco gols e quatro assistências na temporada. O meia será mais um grande nome do futebol carioca a ser homenageado na Calçada da Fama do Maracanã. Recentemente, o atacante Gabigol, do Flamengo, teve a oportunidade de eternizar os seus pés no lendário Estádio.Na próxima terça-feira, às 14h30, o camisa 10 do elenco cruz-maltino estará presente na Tribuna de Honra do Maracanã para deixar a marca de seus pés eterninazados no Estádio. Além dele, outro ilustre vascaíno também terá a honra da homenagem: o ex-jogador e atual comentarista, Pedrinho.