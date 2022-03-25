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Nene, do Vasco, será homenageado na Calçada da Fama do Maracanã ao lado do ex-jogador Pedrinho

Camisa 10 cruz-maltino deixará seus pés eternizados na Tribuna de Honra do lendário Estádio, na próxima terça. Ex-atleta e atual comentarista também será homenageado ...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 14:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 14:32
Referência técnica no elenco do Vasco, Nene é o protagonista do elenco e já tem cinco gols e quatro assistências na temporada. O meia será mais um grande nome do futebol carioca a ser homenageado na Calçada da Fama do Maracanã. Recentemente, o atacante Gabigol, do Flamengo, teve a oportunidade de eternizar os seus pés no lendário Estádio.Na próxima terça-feira, às 14h30, o camisa 10 do elenco cruz-maltino estará presente na Tribuna de Honra do Maracanã para deixar a marca de seus pés eterninazados no Estádio. Além dele, outro ilustre vascaíno também terá a honra da homenagem: o ex-jogador e atual comentarista, Pedrinho.
O meia já disputou 157 partidas com a camisa do Gigante da Colina e balançou as redes em 53 oportunidades. Na atual temporada, entrou em campo 11 vezes, marcou cinco gols e deu quatro assistências. No Rio de Janeiro, ainda atuou pelo Fluminense, quando disputou 116 jogos e marcou 28 gols.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Em duas passagens, Nene acumula feitos importantes com a camisa do Vasco. Ele se tornou o segundo maior artilheiro do clube carioca no século XXI com 53 gols, atrás apenas de Romário, que estufou a rede em 131 oportunidades. Vale destacar que esses números foram retirados do levantamento do Blog Canal do Garone.
Crédito: Nenedisputou,atéomomento, 157partidas,marcou53golsedeu41assistênciaspeloVasco  (RafaelRibeiro/Vasco

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