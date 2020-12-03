Nenê, do Fluminense, recebe da CBF placa por ter feito gol mais bonito da primeira fase da Copa do Brasil

Esta quinta-feira teve um gostinho especial para Nenê. O meia do Fluminense viu o gol de falta marcado na vitória por 4 a 2 sobre o Moto Club ser considerado o gol mais bonito da primeira fase da Copa do Brasil. O camisa 77 foi reverenciado por 57,5% dos 3.937 votos no perfil oficial do torneio no Twitter.
Nenê levou a melhor do que Diego, do Figueirense, que obteve 19,6%, de Carlos Alberto, do Caxias, que teve 12%, de Branquinho, jogador do Santo André que recebeu 10,9% dos votos. O feito rendeu ao meia uma placa da CBF, que foi entregue a ele após o treino realizado nesta quinta-feira.
O camisa 77 falou à CBF TV sobre a homenagem que recebeu dos internautas e da entidade máxima do futebol mundial.
- Sempre legal esta recebendo. Obrigado à Copa do Brasil pela placa, muito bonita. Vai ficar guardada com muito carinho. Valeu! - disse. Nenê balançou as redes em 19 oportunidades com a camisa do Fluminense nesta temporada. O Tricolor das Laranjeiras recebe o Athletico-PR neste sábado, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.