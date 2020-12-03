  • Nenê, do Fluminense, recebe da CBF placa por ter feito gol mais bonito da primeira fase da Copa do Brasil
futebol

Nenê, do Fluminense, recebe da CBF placa por ter feito gol mais bonito da primeira fase da Copa do Brasil

Gol do camisa 77 em cobrança de falta na vitória por 4 a 2 do Tricolor das Laranjeiras sobre o Moto Club é eleito por internautas. Prêmio é entregue nesta quinta-feira, no CT do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2020 às 15:11

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 15:11

Crédito: 'Obrigado à Copa do Brasil pela placa, muito bonita. Vai ficar guardada com muito carinho', disse Nenê (Daniel Perpétuo / Fluminense
Esta quinta-feira teve um gostinho especial para Nenê. O meia do Fluminense viu o gol de falta marcado na vitória por 4 a 2 sobre o Moto Club ser considerado o gol mais bonito da primeira fase da Copa do Brasil. O camisa 77 foi reverenciado por 57,5% dos 3.937 votos no perfil oficial do torneio no Twitter.
Nenê levou a melhor do que Diego, do Figueirense, que obteve 19,6%, de Carlos Alberto, do Caxias, que teve 12%, de Branquinho, jogador do Santo André que recebeu 10,9% dos votos. O feito rendeu ao meia uma placa da CBF, que foi entregue a ele após o treino realizado nesta quinta-feira.
O camisa 77 falou à CBF TV sobre a homenagem que recebeu dos internautas e da entidade máxima do futebol mundial.
- Sempre legal esta recebendo. Obrigado à Copa do Brasil pela placa, muito bonita. Vai ficar guardada com muito carinho. Valeu! - disse. Nenê balançou as redes em 19 oportunidades com a camisa do Fluminense nesta temporada. O Tricolor das Laranjeiras recebe o Athletico-PR neste sábado, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

