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futebol

Nenê, do Fluminense, comemora retorno à equipe: 'Estava ansioso'

O camisa 77 do Fluminense estava de férias e, contra o Volta Redonda, fará a estreia na temporada de 2021...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:49

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 15:49
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Nesta sexta-feira, o Fluminense encara o Volta Redonda, em Bacaxa, às 16h, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca. De volta ao time titular após um período de férias, Nenê não escondeu a felicidade em estar de volta aos campos.
> Veja a tabela do Campeonato Carioca- A gente não gosta de ficar só treinando. Mesmo com um calor desses e com o campo sem estar nas melhores condições, estava ansioso já para jogar e espero que a gente possa fazer um grande jogo para conquistar uma grande vitória - disse o meia em entrevista à Cariocão TV.
Além de Nenê, Fred, Egídio e Luiz Henrique foram relacionados pela primeira vez na temporada. O camisa 77 disse que a partida é importante para pegar ritmo e também para continuar com o trabalho que teve muito sucesso em 2020.
- Eu acho que é sempre importante. Com certeza não vamos estar com o ritmo adequado de jogo ainda, mas com certeza vamos dar o máximo para que a gente já possa mostrar isso. Acho que o mais importante é pegar timo de jogo, entrosar de novo e dar essa mescla porque realmente deu muito certo ano passado. Que a gente possa continuar, nesse ano, fazendo grandes jogos e surpreendo muita gente.

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