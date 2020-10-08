Nenê dispara na artilharia do ano entre os jogadores da Série A; Pedro sobe no ranking

Nenê segue em grande fase no Fluminense. Após marcar apenas três gols pelo Tricolor em 27 jogos no ano passado, o meia anotou nesta quarta-feira, na vitória tricolor por 4 a 2 sobre o Goiás, o seu 18º tento em 2020. Nenhum outro jogador da Série A estufou as redes tantas vezes na temporada.
Com o jejum de Germán Cano, do Vasco, e a ausência de Gabriel Barbosa, do Flamengo, que está lesionado, o jogador aproveitou para abrir vantagem em relação aos seus principais concorrentes. Thiago Galhardo, do Internacional, o quarto do ranking nesse momento, é quem pode se aproximar. Nesta quinta-feira, o Colorado enfrenta o Red Bull Bragantino.
Quem deu um salto no ranking foi Pedro. O substituto de Gabigol no Rubro-Negro Carioca, o centroavante marcou seis gols nos últimos cinco jogos de sua equipe, subindo para a 5ª colocação na lista de goleadores. Confira:
ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2020- Apenas gols por equipes da Série A
1º - Nenê - Fluminense - 18 gols2º - Cano - Vasco - 16 golsGabigol - Flamengo - 16 gols4º - Thiago Galhardo - Internacional - 15 gols5º - Pedro - Flamengo - 14 gols6º - Marinho - Santos - 13 golsWillian - Palmeiras - 13 gols8º - Vinícius - Ceará - 12 gols9º - Bruno Henrique - Flamengo - 11 golsDiego Souza - Grêmio - 11 golsLuiz Adriano - Palmeiras - 11 golsRenato Kayzer - Atlético-GO/Athletico - 11 gols