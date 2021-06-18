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Nene decide para o Fluminense contra o Santos e celebra centésimo jogo pelo clube: ‘Honra muito grande’

Nesta quinta-feira, meia balançou as redes pela 27ª vez vestindo o uniforme tricolor. Após o jogo, ele também mencionou o papel mais defensivo que lhe foi atribuído...

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 21:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 21:40
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Nesta quinta-feira, o Fluminense venceu o Santos por 1 a 0 no Maracanã, em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão 2021. Autor do gol, Nene comemorou a centésima partida com a camisa tricolor. O jogador também falou da mudança de posição, atuando mais defensivamente, e rebateu críticas.
> Confira a classificação do Brasileirão após a quarta rodada- Fico feliz, acho que estou jogando numa posição diferente, um pouco mais junto com os volantes, num tripé, ajudando mais defensivamente. Às vezes você acaba não fazendo gol, dando um passe, e as pessoas entendem mais equivocadamente. Mas é uma coisa totalmente normal e fico feliz de estar fazendo um gol em um jogo tão importante, para mim é uma honra muito grande estar vestindo essa camisa e fazendo o gol da vitória. Foi muito especial e fico muito feliz - disse.
Aos 39 anos, Nene é um dos atletas mais experientes do elenco e a primeira opção do técnico Roger Machado para o centro do campo. O gol anotado contra o Peixe foi o primeiro do jogador no Brasileirão.

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