Nenê critica arbitragem após revés do Vasco para o Flamengo: 'Fico realmente frustrado'

O meia Nenê expôs sua bronca com a conduta da arbitragem na partida na qual o Vasco foi derrotado para o Flamengo, por 2 a 1, neste domingo (6). Na saída do gramado, o camisa 10 queixou-se. - Vocês viram, acho que o árbitro foi muito parcial. Sempre umas coisinhas que, na dúvida, para a gente não tem, para o outro lado tem. É difícil... Na hora ali do segundo gol (do Flamengo, marcado por Arrascaeta), todo mundo viu que foi falta no Andrey. É complicado - declarou, em entrevista ao PPV do Carioca.

Em seguida, o meia cruz-maltino avaliou a atuação da equipe no duelo no Nilton Santos.

- A gente jogou muito bem hoje, o time estava realmente concentrado, focado, jogamos melhor em muitos momentos do jogo. O time está de parabéns pela melhorar, pela dedicação. Fico realmente frustrado pelo resultado e pelo que aconteceu, com a omissão do árbitro. É o futebol... - disse.

Os jogadores do Vasco cercaram o árbitro Rodrigo Nunes de Sá ao final da partida.

Com a sua terceira derrota em clássicos, o Vasco segue com 19 pontos e não terá a vantagem do empate nos confrontos da semifinal. Além disto, os cruz-maltinos podem ser ultrapassados pelo Botafogo que, com 16 pontos, vão a campo nesta segunda-feira (7), contra o Volta Redonda.

O Vasco encerra sua participação na primeira fase no dia 13, contra o Resende, em São Januário.