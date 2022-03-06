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Nenê critica arbitragem após revés do Vasco para o Flamengo: 'Fico realmente frustrado'

Camisa 10 queixa-se de parcialidade do árbitro Rodrigo Nunes de Sá na derrota por 2 a 1 da equipe para Rubro-Negro, mas destaca desempenho cruz-maltino neste domingo (6)...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 18:40

Publicado em 06 de Março de 2022 às 18:40

O meia Nenê expôs sua bronca com a conduta da arbitragem na partida na qual o Vasco foi derrotado para o Flamengo, por 2 a 1, neste domingo (6). Na saída do gramado, o camisa 10 queixou-se. - Vocês viram, acho que o árbitro foi muito parcial. Sempre umas coisinhas que, na dúvida, para a gente não tem, para o outro lado tem. É difícil... Na hora ali do segundo gol (do Flamengo, marcado por Arrascaeta), todo mundo viu que foi falta no Andrey. É complicado - declarou, em entrevista ao PPV do Carioca.
Em seguida, o meia cruz-maltino avaliou a atuação da equipe no duelo no Nilton Santos.
- A gente jogou muito bem hoje, o time estava realmente concentrado, focado, jogamos melhor em muitos momentos do jogo. O time está de parabéns pela melhorar, pela dedicação. Fico realmente frustrado pelo resultado e pelo que aconteceu, com a omissão do árbitro. É o futebol... - disse.
Os jogadores do Vasco cercaram o árbitro Rodrigo Nunes de Sá ao final da partida.
Com a sua terceira derrota em clássicos, o Vasco segue com 19 pontos e não terá a vantagem do empate nos confrontos da semifinal. Além disto, os cruz-maltinos podem ser ultrapassados pelo Botafogo que, com 16 pontos, vão a campo nesta segunda-feira (7), contra o Volta Redonda.
O Vasco encerra sua participação na primeira fase no dia 13, contra o Resende, em São Januário.
Crédito: 'Vocêsviram,achoqueoárbitrofoimuitoparcial.Sempreumascoisinhasque,nadúvida,paraagentenãotem,paraooutroladotem,disseomeiadoVasco(Foto:ArmandoPaiva/LANCEPRESS!

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