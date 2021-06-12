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Nenê comemora quarto gol de falta pelo Fluminense e destaca: 'É muito treino, toda semana'

O meio-campista também salientou que jogadas de bola parada podem fazer a diferença em uma partida...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 15:17

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 15:17

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Na noite da última quarta-feira, o Fluminense garantiu vaga nas oitavas de final da Copa de Brasil depois de ser derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1 - no placar agregado, o Tricolor venceu por 3 a 2. O time carioca balançou as redes com Nenê, que chegou ao seu quarto gol de falta pelo clube. O meia destacou que as jogadas de bola parada podem fazer a diferença em uma partida e que os gols de falta são resultados de muito treino e persistência.
> Relembre os mais importantes de Fred com a camisa do Fluminense - Isso é resultado de muito tempo de treino. Tem que manter isso semana a semana. Não adianta ter essa capacidade e não treinar, não desenvolver. Minha ideia é essa, eu tento sempre estar me aperfeiçoando para caso surja a oportunidade e poder fazer o gol. Pois são jogadas que podem fazer a diferença numa partida, uma bola parada. É muito treino, toda semana, tem que ter persistência - disse Nenê ao site oficial do Fluminense.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
No próximo domingo, o Fluminense volta a enfrentar o Red Bull Bragantino, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O confronto, no Estádio Nabi Abi Chedid será às 20h30 (de Brasília).RELEMBRE OS GOLS DE FALTA DE NENÊ PELO FLUMINENSE
O primeiro aconteceu na vitória por 4 a 2 sobre o Moto Club-MA, no dia 26 de fevereiro, pela primeira fase da Copa do Brasil.
> Veja a tabela do Brasileirão
O segundo saiu no jogo de volta contra o Figueirense, no dia 25 de agosto. O Tricolor, inclusive, venceu a partida por 3 a 0 e todos os gols foram marcados por Nenê.
Por fim, o terceiro gol de falta do aconteceu na goleada sobre o Macaé por 4 a 0 pelo Campeonato Carioca deste ano, no dia 7 de abril.

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