Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nem, Lisca, nem Felipão. Cruzeiro mira esforços em Tiago Nunes

A Raposa continua sua busca por uma treinador após demitir Ney Franco. O técnico do América-MG disse não e negociação com o pentacampeão não evoluiu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 15:17

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 15:17

Crédito: Reprodução/Corinthians TV
O Cruzeiro demitiu o seu terceiro técnico no ano. Ney Franco não comanda mais a equipe mineira. O treinador ficou apenas sete jogos na Raposa, com duas vitórias, quatro derrotas e um empate.
E, a busca por um treinador já começou. Lisca, do América-MG foi procurado, mas negou o convite celeste. Outro nome na pauta da diretoria cruzeirense foi de Luiz Felipe Scolari, que já treinou a Raposa entre 2000 e 2001, deixando o clube para assumir a Seleção Brasileira. Porém, as negociações com o pentacampeão do mundo e ex-técnico do Palmeiras esfriaram e a sua volta ao futebol não deverá ser na Raposa. Com duas negativas, o comando do Cruzeiro passou a focar seus esforços em Tiago Nunes, que recentemente saiu do Corinthians e está sem clube no momento. Tiago começou o ano no Timão com boa expectativa de mudar a forma da equipe jogar, mas os maus resultados, a perda do Paulistão e a campanha irregular no Brasileiro não sustentaram o trabalho do treinador. Caso se confirme o negócio, Tiago Nunes terá uma missão complicada em BH: tirar a Raposa da zona do rebaixamento e ainda iniciar uma reação para buscar o acesso à primeira divisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados