Neilton é confirmado como reforço do Sport

Após alguns dias de muita expectativa, o Sport confirmou a chegada do atacante Neilton, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Coritiba.
+ GaBingol? Irresponsabilidade de Gabigol gera enxurrada de memes na web
O acordo é válido por uma temporada e o atleta fica na Ilha do Retiro por empréstimo, já que ele tem vinculo com o Coxa até dezembro de 2022.
No Leão, Neilton desembarca cercado de expectativa, já que ele pode ser uma válvula de escape no esquema de Jair Ventura para quebrar as linhas adversárias.
+ Disney renovou com três ex-jogadores: veja quem saiu e renovou com a Fox/Espn no período de um ano
Coritiba
Em sua temporada com a camisa do Coritiba, Neilton disputou 24 partidas e marcou apenas um gol.
Carreira
Revelado pelo Santos, Neilton passou por diversos clubes do futebol brasileiro, como Internacional, Vitória, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo e Coritiba.