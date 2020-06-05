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Neilton comemora aniversário de marca pelo Santos: 'Vivi momentos únicos nessa época'

Hoje defendendo o Hatta Club, nos Emirados Árabes, atacante lembrou com carinho do primeiro gol como profissional pelo Peixe
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LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 17:52

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 17:52

Crédito: Ricardo Saibun / Santos FC
Neste dia 5 de junho, Neilton comemora o aniversário de sete anos do primeiro gol como profissional do Santos, que se deu diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, pelo Brasileiro de 2013 - em derrota de sua equipe por 3 a 1.
Com mais de 200 jogos e 53 gols na carreira, Neilton relembra com carinho os anos de Menino da Vila, onde conquistou diversos títulos pela base do Peixe, como a Copa São Paulo de Futebol Junior e a Copa do Brasil Sub-20, em 2013.
- Comemorar o aniversário desta marca é algo muito gratificante. O Santos tem um lugar especial no meu coração, foi muito importante na construção da minha carreira e sou grato por todo o apoio que recebi do clube e de todos os seus profissionais - disse o atacante de 26 anos, emendando:
- O tempo voa, parece que foi ontem! Graças a Deus posso olhar pra trás e dizer que fiz grandes amigos e vivi momentos únicos nessa época - completou o jogador, que somou 19 partidas e quatro gols pelo Santos, ao todo.
Atualmente, Neilton defende as cores do Hatta Club, nos Emirados Árabes, onde tem conquistado seu espaço no time titular. Neilton soma sete partidas e um gol marcados pela Arabian Gulf League, também foi interrompida pela paralisação do futebol mundial devido à pandemia do novo coronavírus. O retorno das competições no país está previsto para o mês de agosto.E MAIS:Ao L!, Neilton fala da situação do coronavírus nos Emirados: 'A preocupação existe' E MAIS:

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