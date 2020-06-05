Neilton comemora aniversário de marca pelo Santos: 'Vivi momentos únicos nessa época'

Crédito: Ricardo Saibun / Santos FC

Neste dia 5 de junho, Neilton comemora o aniversário de sete anos do primeiro gol como profissional do Santos, que se deu diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, pelo Brasileiro de 2013 - em derrota de sua equipe por 3 a 1.

Com mais de 200 jogos e 53 gols na carreira, Neilton relembra com carinho os anos de Menino da Vila, onde conquistou diversos títulos pela base do Peixe, como a Copa São Paulo de Futebol Junior e a Copa do Brasil Sub-20, em 2013.

- Comemorar o aniversário desta marca é algo muito gratificante. O Santos tem um lugar especial no meu coração, foi muito importante na construção da minha carreira e sou grato por todo o apoio que recebi do clube e de todos os seus profissionais - disse o atacante de 26 anos, emendando:

- O tempo voa, parece que foi ontem! Graças a Deus posso olhar pra trás e dizer que fiz grandes amigos e vivi momentos únicos nessa época - completou o jogador, que somou 19 partidas e quatro gols pelo Santos, ao todo.