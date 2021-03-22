Negociando com o Palmeiras, Ademir fica de fora de clássico mineiro

Crédito: Daniel Hott / América

Ademir, atacante do do América-MG, não foi relacionado para o clássico contra o Cruzeiro, neste domingo (21), às 16h, válido pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. O jogador, que se negou a entrar em campo no jogo contra o Treze pela Copa do Brasil, é um dos alvos da diretoria do Palmeiras para reforçar o elenco para a temporada de 2021.A justificativa para a recusa, segundo o atleta, está relacionada ao fato de que, caso tivesse jogado a partida e depois fosse negociado, não poderia atuar na Copa do Brasil pelo novo clube dado o regulamento da competição. No entanto, o presidente do América-MG alegou que nenhuma proposta havia sido feita até então, portanto, não havia motivo para a ausência na partida.

Devido a essa situação e à negociação em andamento com o Verdão, a diretoria do Coelho barrou a participação do atleta no clássico mineiro, que completa 100 anos nessa temporada. Apesar de ter recusado a proposta inicial do Palmeiras de R$ 3 milhões, a equipe mineira pensa em negociar o atleta para evitar que o jogador assine um pré-contrato em junho e saia sem dar lucros ao time.Antes do jogo, Lisca comentou sobre a possível saída do atacante com um tom de incerteza diante do cenário complicado.

– Não vamos ficar lamentando perdas, só enaltecer quem for jogar. Estou valorizando quem for entrar. Depois vai ser resolvido com a diretoria, espero que seja a melhor decisão possível – afirmou o treinador