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Negociado com o Internacional, Paulo Victor se despede do Botafogo: 'Amor eterno por esse clube'

Em uma rede social, lateral-esquerdo agradece Alvinegro pela oportunidade e garante que ficará na torcida pelo retorno à Série A...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 17:40

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 17:40

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O anúncio de Paulo Victor como jogador do Internacional é apenas questão de tempo. O lateral-esquerdo se despediu do Botafogo na tarde desta quinta-feira, por meio de uma mensagem divulgada nas redes sociais.
+ Botafogo paga apenas uma folha salarial com dinheiro recebido pelo Internacional por Paulo Victor
O defensor demonstrou gratidão ao Alvinegro, time em que fez a estreia como profissional, e garantiu que continuará na torcida para que o clube retorne à Série A do Campeonato Brasileiro.
- Sou grato demais ao Botafogo pela oportunidade que me deu. Só tenho a agradecer por ter vestido uma camisa tão gloriosa. Encaro uma nova etapa da minha carreira, mas ficarei sempre na torcida pelo clube. Amor eterno por esse clube - escreveu o jogador.
+ Veja a tabela da Série B
Paulo Victor já se despediu dos companheiros de Botafogo, não atua mais pelo Alvinegro e é esperado em Porto Alegre para finalizar exames médicos e ser anunciado pelo Internacional.

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