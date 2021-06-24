Negociado com o Internacional, Paulo Victor se despede do Botafogo: 'Amor eterno por esse clube'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O anúncio de Paulo Victor como jogador do Internacional é apenas questão de tempo. O lateral-esquerdo se despediu do Botafogo na tarde desta quinta-feira, por meio de uma mensagem divulgada nas redes sociais.

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O defensor demonstrou gratidão ao Alvinegro, time em que fez a estreia como profissional, e garantiu que continuará na torcida para que o clube retorne à Série A do Campeonato Brasileiro.

- Sou grato demais ao Botafogo pela oportunidade que me deu. Só tenho a agradecer por ter vestido uma camisa tão gloriosa. Encaro uma nova etapa da minha carreira, mas ficarei sempre na torcida pelo clube. Amor eterno por esse clube - escreveu o jogador.

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