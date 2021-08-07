Negociações na Europa emperram, e Flamengo perde prazo para inscrever reforços na Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo não precisou de reforços de peso para eliminar o Defensa y Justicia nas oitavas de final da Libertadores, e a tendência é que não tenha novidades para os jogos contra o Olimpia, nas quartas de final. O prazo para inscrição de novos jogadores nesta fase termina na noite deste sábado, e o Rubro-Negro vê as negociações em andamento se prolongarem mais do que o previsto.

+ GALERIA: veja imagens do treino do Flamengo nesta sexta-feiraO regulamento do torneio permite a troca de até três atletas da lista de inscritos para as quartas de final, sendo que isso deve ser concretizado até 72 horas antes do início desta fase - ou seja, às 21h30 deste sábado. Para as oitavas de final, em julho, o clube realizou cinco mudanças na lista - entre elas, as entradas de Rodinei e Piris da Motta, que voltaram de empréstimo.

Caso precisasse trocar nomes na atual relação de 50 atletas, o Flamengo não teria dificuldades em encontrar vagas. Hugo Moura e Rodrigo Muniz estão de saída do clube e, dado a ausência de reforços, devem ser substituídos por jovens das categorias de base.

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Os substitutos poderiam ser nomes de peso se o Rubro-Negro tivesse mais sucesso nas negociações por Thiago Mendes e Kenedy. Na Europa há duas semanas, a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel tentou acelerar as tratativas com Lyon e Chelsea, respectivamente, mas não conseguiu grandes avanços e segue sem previsão de 'final feliz'.Thiago Mendes e Kenedy são os alvos principais (Montagem LANCE!)REFORÇOS FICAM PARA POSSÍVEL SEMIFINAL

Sem orçamento destinado para a compra de direitos econômicos de atletas, o Flamengo trabalha com paciência até o final da janela de transferências em 31 de agosto. O objetivo é convencer os clubes a liberaram os atletas por empréstimo com cláusulas de opção ou obrigação de compra dentro da atual realidade financeira do clube.

Caso tenha sucesso nas tratativas, os reforços poderão ser inscritos em uma possível fase de semifinal, caso o Rubro-Negro confirme o favoritismo e elimine o Olimpia. As regras são as mesmas: troca de até três atletas e prazo de 72 horas antes do início da fase. Vale lembrar que, após a semifinal, não será possível realizar mudanças para uma possível decisão.

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