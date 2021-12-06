Negociações encerradas: Germán Cano deixa o Vasco após dois anos; Confira carta escrita pelo atacante

Chegou ao fim a passagem de Germán Cano pelo Vasco. Na tarde desta segunda-feira, o clube anunciou o fim das negociações para a tentativa de manter o centroavante em São Januário. Seria preciso adequar desejos das partes e uma dívida fixada em dólar.Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino:

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que as negociações com o atleta Germán Cano para uma extensão contratual foram encerradas nesta segunda-feira (06/12), em comum acordo entre as partes. O argentino, portanto, não terá seu vínculo renovado e deixará o Clube ao término do contrato, não figurando assim no elenco para a temporada 2022.

Germán Cano chegou ao Brasil em janeiro de 2020 e não demorou muito para cair nas graças da torcida vascaína. Seu primeiro contato com o torcedor foi ainda no aeroporto, momento após pisar em solo carioca. Essa relação só se fortaleceu nos meses seguintes, fazendo com que o argentino entrasse no seleto hall de ídolos cruzmaltinos.

Se engana quem pensa, porém, que a história de Germán Cano foi escrita apenas com gols e boas atuações. O camisa 14 brilhou dentro e fora das quatro linhas, promovendo campanhas sociais e levantando, literalmente, a bandeira contra o preconceito, fazendo com que o mundo inteiro se aproximasse da história mais bonita do futebol.

Isso por si só já seria suficiente para que seu nome fosse lembrado para sempre em São Januário, porém Germán Cano queria mais e conseguiu. Foram 101 partidas, quatro assistências e 43 gols marcados pelo Gigante da Colina ao longo de dois anos, número esse que o fez se tornar o maior goleador estrangeiro do clube no Século 21. Considerando toda a história vascaína, o argentino aparece na segunda colocação entre os estrangeiros. Além disso, Germán Cano sempre exerceu uma liderança positiva pelo exemplo impecável de profissionalismo dentro e fora do campo.

Gratos pelos serviços prestados, por toda dedicação, respeito e empenho, desejamos todo sucesso a Germán Cano na sequência de sua carreira, com a certeza de que não se trata de uma despedida definitiva, mas sim de um até logo.

São Januário sempre será sua casa, obrigado Germán!"

Confira abaixo a carta escrita pelo atacante:

"Querida família vascaína,

Chegou a hora de dizer um “até logo“ a vocês e a esta grande instituição chamada Vasco da Gama. Não é uma situação fácil para mim, pois, desde o primeiro momento em que coloquei os pés no Rio de Janeiro, vocês me acolheram e fizeram com que eu me sentisse como se estivesse voltando para casa.

Serei eternamente grato!

Gostaria de deixar alguns agradecimentos, a começar pela torcida, que me deu o seu carinho incondicional. A todos desta grande e histórica instituição, presidentes, funcionários e médicos, que trabalharam incansavelmente lado a lado com a comissão técnica, durante todos os dias em que estive aqui.

Não posso deixar de me referir aos meus colegas de equipe. Não conseguimos atingir o nosso objetivo principal, ficamos muito distante dele, mas trabalhamos incansavelmente para alcançá-lo. Quero dizer que lamento muito não termos conseguido recolocar o Vasco da Gama no seu devido lugar.

Por fim, como não poderia ser diferente, volto a falar dessa torcida incrível, carinhosa, apaixonada e fiel. Só tenho palavras de agradecimento para ela. Deixo para todos um grande abraço. Espero revê-los em breve!

Estamos juntos!

GC14"