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Negociações encaminhadas pós-Carioca suprem carência do Vasco para a Série B do Brasileiro

Os pontas Lucas Oliveira, Carlos de Peña e Erick deverão ser os primeiros reforços para o Cruz-Maltino após o primeiro trimestre. E farão companhia a um antes solitário Gabriel Pec...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 06:00

Publicado em 27 de Março de 2022 às 06:00

Uma das lacunas mais evidentes do elenco do Vasco no primeiro trimestre foi na ponta. Nas pontas. Praticamente inexistiram opções de velocidade pelos lados do ataque. Era Gabriel Pec e só. Jhon Sánchez até mostrou virtudes nas poucas aparições que teve, mas o cenário geral foi dramático. Cenário este que está mudando completamente para a Série B do Campeonato Brasileiro.Isso porque os primeiros jogadores a serem anunciados pelo Cruz-Maltino pós-Campeonato Carioca deverão ser exatamente para essa posição. Lucas Oliveira, ex-Bangu, já treina no CT Moacyr Barbosa; Carlos de Peña deve chegar ao Rio nos próximos dias; e Erick após as finais do Campeonato Gaúcho - a competição termina no próximo domingo.
Com essas opções, Zé Ricardo passa a ter quatro especialistas na função às vésperas da competição que é a principal do Vasco na temporada. Nos 15 jogos disputados no ano até aqui, o meia Bruno Nazário jogou aberto e até o lateral Weverton fez as vezes de ponta também.
Cabe ressaltar que Jhon Sánchez tem contrato até o meio deste ano apenas. Mas os jogadores já citados, fora outros já do elenco vascaíno, deverão seguir como opções. Casos de Figueiredo e Getúlio, que também exerceram função de ponta este ano.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Se é preciso reforçar, o movimento recente do Vasco confirma que isso está ocorrendo.
Crédito: LucasOliveira,CarlosdePeñaeErick(Fotos:Divulgação/Bangu;Divulgação/Twitter;Reprodução/Premiere

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