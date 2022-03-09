Negociações agilizadas: saiba o prazo para o Flamengo se reforçar de olho na Libertadores e Brasileirão

O Flamengo viu nós se desatarem após a Justiça reconsiderar decisão em ação do Banco Central e, consequentemente, o presidente Rodolfo Landim dar o seu aval financeiro para que dirigentes retomem a busca por reforços. A missão de momento é trazer jogadores para a segunda parte da temporada, com o início das participações do clube na Libertadores e Brasileiro em abril.

Todas as transferências nacionais e internacionais no futebol brasileiro, cujo calendário está naturalmente encurtado por conta da Copa do Mundo no fim do ano, ocorrerão em dois períodos em 2022: de 19 de janeiro a 12 de abril e de 18 de julho a 15 de agosto.

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Aberta no momento, a janela atual para registro de novas transferências fechará no mesmo período em que a fase de grupos da Libertadores e o Brasileirão terão o seu início, dias 6 e 10 de abril, respectivamente.

Além de manter a resistência em não negociar suas principais estrelas, como Pedro, o Fla visa as chegadas de jogadores para todos os setores. De goleiro, com sondagens a Santos (Athletico-PR) e João Paulo (Santos), a atacante, como o uruguaio Diego Rossi, que chegou a conversas sobre valores de salários até as tratativas serem "congeladas", o clube correrá contra o tempo a partir de agora. Nomes de zagueiro e meio-campista também estão em pauta.

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