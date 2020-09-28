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futebol

Negociação envolvendo Vitor Hugo e Trabzonspor está paralisada

Clube turco não tem caixa para pagar os cerca de R$ 26 milhões pedidos pelo Palmeiras, porém a diretoria alviverde espera que uma nova oferta seja feita pela compra do zagueiro...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 12:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 12:24
Crédito: Vitor Hugo é a quarta opção do sistema defensivo do Palmeiras (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Vitor Hugo deve permanecer no Palmeiras. A negociação envolvendo o zagueiro e o Trabzonspor, da Turquia está paralisada.
Isso porque, conforme noticiado pelo "UOL" e confirmado pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA, o clube turco não tem caixa suficiente para realizar a compra do atleta por quatro milhões de euros, quase R$ 26 milhões na cotação atual.
No entanto, o Palmeiras deve reconsiderar o valor para concretizar a venda de Vitor Hugo. Vale lembrar que, em um primeiro momento, o clube turco tentou contratar o zagueiro por empréstimo, modelo de negócio que foi rechaçado pela diretoria alviverde.Depois de uma primeira passagem consistente pelo Verdão, Vitor Hugo foi repatriado em julho do ano passado. Na ocasião, o zagueiro foi comprado por cinco milhões de euros (R$ 21 milhões à época). Valor esse, que, por conta da valorização da moeda estrangeira, é menor do que a diretoria havia acordado nas últimas semanas.
Em números gerais, o defensor soma 160 jogos com a camiseta do Palmeiras e 13 gols marcados. Sem obter o mesmo sucesso das temporadas em que se sagrou campeão do Brasileirão e Copa do Brasil, Vitor é visto como a quarta opção entre os zagueiros do elenco, atrás de Gustavo Gómez, Felipe Melo e Luan.
Enquanto a negociação não se concretiza, o atleta segue a rotina na Academia de Futebol. Inclusive, ele estava no banco de reservas no empate diante do Flamengo, no último domingo (27), pelo Brasileirão.

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