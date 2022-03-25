Negociação é retomada, e Vasco encaminha a contratação de Erick, atacante destaque do Ypiranga-RS

O Vasco, muito provavelmente, terá uma nova opção para o ataque: o atacante Erick, do Ypiranga, está encaminhado com o Cruz-Maltino e deverá se apresentar logo após as finais do Campeonato Gaúcho. A informação foi publicada originalmente pelo "Papo da Colina".A negociação foi, na verdade, retomada. Houve conversas entre o final de fevereiro e o início deste mês, mas que acabaram não sendo finalizadas. Agora, o Ypiranga vive o momento mais importante de sua história, e por isso o silêncio impera em relação ao negócio.

Erick tem 25 anos e fez cinco gols nos 13 jogos da equipe de Erechim na temporada. Tal número de bolas na rede faz dele o artilheiro do Gaúchão junto de Elias, do Grêmio. Contudo, ele é um ponta e, desta forma, vai brigar por posição com Gabriel Pec, com o recém-contratado Lucas Oliveira e com Jhon Sánchez, cujo contrato se encerra no meio do ano.

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Em entrevista ao LANCE! essa semana, o gerente geral de futebol do Vasco, Carlos Brazil, admitiu que o perfil da maior parte dos próximos contratados seria de "oportunidades de mercado". Ou seja, viáveis a baixo custo e com qualidade para acrescentar ao elenco, na visão do clube. É, portanto, o caso de Erick.