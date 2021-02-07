Negociação com Al Hilal é encerrada; Thiago Galhardo permanece no Internacional

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A direção do Internacional confirmou na tarde deste domingo que o meia-atacante Thiago Galhardo seguirá na equipe Colorada. Jogador e clube haviam aceito a proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, mas a negociação acabou não se concretizando e foi encerrada neste domingo conforme anunciou o time gaúcho em comunicado.“O Sport Club Internacional informa ter encerrado as negociações com o Al-Hilal Al Saudi Club a respeito da possível transferência do atleta Thiago Galhardo. O jogador seguirá normalmente suas atividades com foco no término da temporada 2020”, diz o texto.

Segundo o site Globoesporte.com, dois fatores pesaram para transação não ser fechada: o prazo apertado e a falta de garantia de pagamento. A janela de transferências na Arábia Saudita encerra neste domingo, dia 07 de fevereiro.