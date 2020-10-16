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Necessidade? Carências? Lazaroni recupera afastados no Botafogo

Diante de dificuldades, treinador recorre a jogadores que não vinham tendo chances; Cícero e Alexander Lecaros, por exemplo, voltam a aparecer...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 06:00

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Velhos rostos voltaram a aparecer no Botafogo. Bruno Lazaroni, treinador que assumiu o time há menos de um mês, abriu um leque de novas possibilidades para os jogadores que antes estavam encostados com Paulo Autuori. Diante da necessidade de um elenco curto e o calendário apertado, atletas voltaram a ter chances no Alvinegro.
Esses são os casos de Cícero e Alexander Lecaros. O primeiro, mais conhecido, havia sido afastado pela diretoria há dois meses por divergências salariais, mas continuou ligado ao clube contratualmente. Túlio Lustosa, novo gerente de futebol do Alvinegro, imediatamente pediu para que o meio-campista fosse reintegrado ao time principal.
O camisa 28, inclusive, já chegou jogando. Na primeira partida desde o retorno, Cícero entrou como opção no segundo tempo diante da derrota por 3 a 1 para o Grêmio, na última quarta-feira. Como o Botafogo vive indefinição sobre a possibilidade de inscrever mais jogadores no Campeonato Brasileiro e só pode adicionar mais um atleta à atual lista, o jogador de 35 anos pode ser a "solução" da diretoria para este setor.
O Botafogo, que também busca um ponta de velocidade no mercado, teve Lecaros, jogador com tais características, entrando na etapa complementar na Arena do Grêmio. O peruano, que possui dificuldade com a força física desde que assinou com o Alvinegro, estreou no Campeonato Brasileiro. Kelvin, outro atleta que joga pelos lados de campo, também fez o primeiro jogo na competição nacional.
As escolhas de Bruno Lazaroni em colocar jogadores que estavam encostados e que não recebiam chances há semanas não significa que o Botafogo deixará de buscar tais posições no mercado. Pela necessidade de um elenco enxuto, o treinador tenta explorar o plantel ao máximo.

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