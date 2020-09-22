futebol

Nazário deve retornar ao Botafogo contra o Vasco; veja provável time

Meio-campista se recupera de dores na coxa, treina e tendência é que inicie partida decisiva contra o Cruz-Maltino, pela Copa do Brasil...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 18:25

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Paulo Autuori não vai mexer na espinha dorsal do Botafogo para enfrentar o Vasco, pela quarta fase da Copa do Brasil. O treinador deve repetir a equipe que venceu o jogo de ida na última semana na partida decisiva desta quarta-feira, às 21h30, em São Januário.
Desta forma, Bruno Nazário, poupado contra o Santos, no último domingo por desgaste nas coxas, deve retornar ao time titular. O meio-campista treinou normalmente nesta terça-feira e a tendência é que inicie a partida.
Outra novidade pode ser a presença de Pedro Raul, mas no banco de reservas. O atacante, que teve uma lesão no músculo adutor da coxa no início da mês, participou das duas últimas atividades do Botafogo e deve ser relacionado para o confronto.
Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster; Kevin, Honda, Caio Alexandre, Victor Luís; Bruno Nazário, Matheus Babi, Kalou. Este é o provável Botafogo para iniciar a partida contra o Vasco.

