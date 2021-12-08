Naves celebra estreia entre os profissionais do Palmeiras: 'Sonho realizado'

Após dar férias aos principais jogadores do elenco profissional, o Palmeiras vem utilizando jovens das categorias de base nas rodadas finais do Brasileirão, campeonato no qual já assegurou o terceiro lugar na classificação final.

A comissão técnica promoveu algumas estreias, como a do zagueiro Kaiky Naves. Ele fez sua primeira partida profissional na carreira na noite da última segunda-feira (6), no empate sem gols com o Athletico, fora de casa.Destaque da equipe Sub-20, sendo capitão em algumas oportunidades, a Cria da Academia não escondeu a felicidade em poder atuar pela equipe principal do Verdão.

- É o sonho realizado. Soube da possibilidade de ser relacionado para a partida com o Athletico no fim da semana passada e já fiquei muito feliz. Quando recebi a notícia que seria titular, a ficha demorou a cair - afirmou Naves.

- Fizemos um grande jogo. Não é fácil jogar com o Athletico lá dentro. A equipe deles ainda lutava contra uma pequena chance de rebaixamento. Então foi uma ótima oportunidade para sentir na prática como é um jogo na categoria profissional. Fiz uma partida segura, e sai de campo muito feliz com o que apresentei. A equipe também fez uma ótima exibição - completou.Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Ceará. O duelo está marcado para quinta-feira (9), às 21h30, na Arena Barueri. Novamente, jogadores do Sub-20 integrarão a equipe e Naves pode ganhar nova chance. Na sequência, as Crias da Academia terão o jogo de ida da semifinal do Paulistão da categoria diante da Ferroviária, no domingo (12).

- Vai ser uma semana de muito trabalho. Ainda não sei se seguirei mais um jogo no profissional. Mas seria mais uma conquista poder jogar profissionalmente com a presença da nossa torcida. E domingo, pelo sub-20, temos já nova decisão. Acabei não jogando a volta das quartas com o Santos, mas a equipe fez um grande papel. Estou pronto para as duas batalhas - finalizou.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), contra o Ceará, pela última partida da temporada.