Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Navarro fala em 'dever cumprido' pelo Botafogo e é categórico: 'Temporada incrível'
futebol

Navarro fala em 'dever cumprido' pelo Botafogo e é categórico: 'Temporada incrível'

Atacante exalta o clube após a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas: 'O Botafogo merece o título e o acesso e volta pro lugar que nunca deveria ter saído'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2021 às 18:28

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 18:28

Na saída do gramado, o atacante Rafael Navarro não escondeu sua emoção com o fato do Botafogo ter conquistado a Série B deste ano. Em entrevista à Rede Globo após a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, o jogador declarou.- Fico muito feliz pela conquista e agradeço a meus companheiros por terem me ajudado dentro de campo. É uma temporada que tem sido incrível para mim e que nunca vou esquecer. Estou feliz em ser campeão e poder ajudar o Botafogo. O Botafogo merece o título e o acesso e volta pro lugar que nunca deveria ter saído - declarou.
Em seguida, Navarro falou sobre a sensação após a conquista.
- Missão cumprida. Acho que tinha esse peso. Ano passado eu peguei um pouquinho da Série A. É uma sensação de dever cumprido ter colocado o Botafogo de volta na Série A - disse.
O Botafogo encerra seu ciclo na Série B diante do Guarani.
Crédito: RafaelNavarrodeupasseparaogoldotítulo,marcadoporDiegoGonçalves(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados