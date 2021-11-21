Navarro fala em 'dever cumprido' pelo Botafogo e é categórico: 'Temporada incrível'

Na saída do gramado, o atacante Rafael Navarro não escondeu sua emoção com o fato do Botafogo ter conquistado a Série B deste ano. Em entrevista à Rede Globo após a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, o jogador declarou.- Fico muito feliz pela conquista e agradeço a meus companheiros por terem me ajudado dentro de campo. É uma temporada que tem sido incrível para mim e que nunca vou esquecer. Estou feliz em ser campeão e poder ajudar o Botafogo. O Botafogo merece o título e o acesso e volta pro lugar que nunca deveria ter saído - declarou.